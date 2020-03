Cotto e Mangiato, ricetta 13 Marzo: torta di polenta avanzata

Ultima ricetta per questo weekend a Cotto e Mangiato. Tessa ha insegnato come riciclare gli avanzi di un tipico ingrediente del nord. Vediamo come fare la torta di polenta avanzata.

La ricetta

Per quel che concerne gli ingredienti sono:

300 grammi di polenta

100 ml di latte

50 grammi di burro

Vaniglia

2 uova

70 grammi di fecola

150 grammi di farina

159 grammi di zucchero

150 grammi di frutta secca

Procedimento

Per prima cosa sciogliere il burro poi metterlo nella ciotola con polenta e latte e lasciare impastare dalla planetaria. Aggiungere anche il baccello di vaniglia. Una volta pronto il composto aggiungere le uova la fecola e la farina. In ultimo va aggiunto lo zucchero insieme alla frutta secca e all’uvetta in precedenza messe in ammollo.

Versare tutto in un ruoto con cerniera foderato di carta forno e mettere in forno a 180 gradi. I primi 30 minuti a forno statico e gli ultimi 10 a forno ventilato. Ultimo tocco, spolverata di zucchero a velo.