Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 marzo 2020: l’Ariete riscopre l’amore, il Toro vive delle complicazioni

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Iniziamo a guardare al futuro. Il cielo di aprile rappresenta i sentimenti. Magari questa pausa forzata ci aiuta a riscoprire le persone che ci vogliono bene o ci aiuta a capire che dobbiamo cambiare percorso di vita. Ci sono delle priorità di cui forse, fino a oggi, non ci accorgevamo. Venere torna favorevole proprio da aprile;

Toro. Devi risolvere qualche complicazione dovuta a Saturno dissonante che si farà sentire alla fine del mese di marzo. I Toro hanno Giove favorevole e vorrebbero portare avanti un grande progetto (una convivenza, un cambio di casa, di stile di vita);

Gemelli. Venere a breve sarà nel segno e questo ti porterà ad arrenderti all’amore. Tu che corri sempre dalla mattina alla sera adesso hai la possibilità di fermarti e di riscoprire gli affetti veri che ti circondano. Puoi iniziare a pensare all’amore in modo più serio;

Cancro. Tu vivi con ansia le vicende che arrivano dall’esterno. Saturno opposto ti invita a rivedere la tua situazione personale. Ci vuole pazienza e i vuole fermezza nel dire basta. Molti vorrebbero allontanarsi da una situazione, da un progetto, ma non si può: in questo momento si deve andare avanti. Negli ultimi mesi qualcuno ha cambiato ruolo, gruppo: non appena la situazione tornerà normale arriveranno delle novità.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Saturno tra poco sarà in opposizione e allora tu ti stai chiedendo se ricopri un ruolo adeguato e se le tue intenzioni siano favorite dal cielo. Dipende da cosa si vorrebbe controllare perché esiste un destino generale che non si può fare altro che seguire, ma ne esiste anche uno più “piccolo”, quotidiano, che possiamo in qualche modo indirizzare. In amore devi avere molta pazienza;

Vergine. Tu sei sempre programmato ma adesso, per forza di cose, qualcuno dei programmi che avevi stilato salterà. I nati del segno che vivono una storia un po’ pesante, con incertezze e tensioni, devono riflettere bene perché dal mese prossimo ci sarà una scelta definitiva: o si prosegue o si interrompe. In questo periodo non puoi portare avanti situazioni e relazioni che non valgano: devi vivere emozioni “giuste”;

Bilancia. Il periodo è un po’ complesso. Tu dici di essere fatalista ma in realtà assorbi molto dall’esterno. Il transito di venere, che avverrà ad aprile, ti permette di fare dei progetti. Il valore di un amore potrà tornare protagonista;

Scorpione. Anche tu assorbi l’agitazione dal’esterno, come tutti i segni di acqua. L’importante è avere un riferimento; Venere in opposizione indica che quello che ti è capitato nella realtà è diverso dalle scelte che fatte da coloro che ti circondano: evita i contrasti con le persone del tuo ambiente.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Devi cercare di capire cosa vorresti davvero in amore. Non tutto , ultimamente, è stato chiaro, e poi tu sei un tipo che cerca sempre la novità, le sfide per mettersi in gioco. Cerca di far volare alta la fantasia;

Capricorno. Hai bisogno di grandi stimoli per andare avanti. Qualche progetto potrebbe ritardare sulla tabella di marcia, ma tu hai le idee chiare. Arriva qualche tensione: con Giove nel segno riuscirai a superare una crisi;

Acquario. Potresti avere interrotto una collaborazione di lavoro. Una nuova esperienza di vita ti aspetta, e questo a prescindere dalla tua volontà. Ma spesso i cambiamenti di rotta bruschi, non voluti, ti aiutano a comprendere che prima stavi percorrendo una strada sbagliata;

Pesci. Hai molta agitazione addosso. Sei un segno riflessivo e anche un segno d’acqua. Dopo un inizio di anno difficile, nonostante tutto, tu ora vai avanti un po’ meglio. Da aprile potrebbero chiudersi per sempre delle relazioni amorose che zoppicano molto. Chi ha un grande amore potrebbe affrontare delle preoccupazioni, ma con molta serenità (a meno che u non abbia qualcuno contro, come un/un’ex o delle persone che tornano dal passato).

