Va in ospedale per un mal di stomaco. Le trovano un male incurabile: il dramma di una mamma britannica

Una madre è andata in ospedale per un brutto mal di stomaco è si è ritrovata con una diagnosi terribile.

Tara Mason, 33 anni, ha solo un mese di vita davanti a sè. I medici le hanno infatti trovato un cancro, che è ad uno stadio talmente avanzato da non poter essere curato. La donna ha due figlie: Tia, 13 anni, e Kacey, 10 anni.

Sua sorella, Kellie, 23 anni, ha raccontato al Daily Star Online che Tara si era recata in ospedale per un mal di stomaco. Ma subito le prime indagini hanno fatto capire che c’era qualcosa di molto grave: un tumore a polmoni, intestino e fegato, allo stato terminale.

“Non l’abbiamo mai vista piangere – ha detto la sorella – Era più preoccupata per i bambini. Tutti continuavano a dire che era così forte”.

Tara ha affrontato un anno incredibilmente difficile dopo la sua diagnosi. Si è sottoposta a dei cicli di chemioterapia, ma il cancro si era diffuso alle ovaie ed è stata necessaria un’operazione per rimuovere una cisti larga 20 cm.

“Non sappiamo quando accadrà, ma immaginiamo avverrà presto”

Tara, che ha continuato a lavorare durante il trattamento, ha anche contratto la sepsi due volte in questo periodo.

“Per tutto questo tempo è stata così vivace e i bambini non sono stati in grado di vedere alcuna differenza in lei – ha detto Kelly – La figlia maggiore sa cosa sta succedendo e sta vedendo un consulente. La più giovane piange, ma non riesce a capire davvero che presto la sua mamma non sarà più qui”.

“Non sappiamo quanto tempo ha ancora, ma pensiamo che accadrà presto”.