Pitbull fuori controllo assalta una bimba di 8 anni frantumandole le ossa – VIDEO

Una bimba di 8 anni ha rischiato di morire quando un pitbull inferocito l’ha addentata alla gamba ed ha cominciato a frantumarla.

Le immagini del’aggressione di un pitbull ai danni di una bimba di 8 anni sono giunte dalla Cina e diventare virali nel giro di qualche settimana. La piccola si trovava poco fuori dalla casa dei suoi ad Hebi e si stava recando in quella degli zii, nella quale avrebbe seguito la lezione del giorno e svolto i compiti in casa sotto la loro supervisione. La necessità di una lezione in casa degli zii era dovuta alla chiusura della scuola a causa del Coronavirus.

Nel tragitto, le due case sono molto vicine, la piccola si è imbattuta in un pitbull furioso. Accanto a lei c’era anche un altro bambino ed entrambi sono rimasti pietrificati dalla paura nel vederlo ringhiare e abbaiare. Presto la minaccia si è tramutata in pericolo quando il cane ha aggredito il bambino. La bimba, terrorizzata, ha cominciato a correre nella speranza di raggiungere la casa degli zii prima di essere assalita. Vedendola scappare, però, il pitbull l’ha inseguita l’ha morsa alla gamba e l’ha fatta cadere. Mentre il cane stritolava la sua gamba e la trascinava per la strada, la piccola cercava di divincolarsi dandogli dei calci in faccia, ma nulla gli faceva perdere la presa.

Pitbull frantuma le ossa ad una bimba di 8 anni: provvidenziale l’intervento di un adulto

Sentendo le urla di dolore ed il pianto inconsolabile della bambina, un uomo si è affacciato alla finestra ed ha visto la violenta aggressione. Armatosi di vanga, è uscito ed ha cominciato a colpire il cane in testa finché questo non ha mollato la presa ed è scappato. Il risultato della feroce aggressione è stata la frattura multipla delle ossa della gamba addentata e quella di un avambraccio.

Nel corso delle settimane la bimba è stata sottoposta a sei interventi chirurgici ed ora è in condizioni stabili. Il costo delle cure mediche è di 18 mila euro circa, parte delle quali (circa 4.000) sono state coperte dal padrone del cane. I genitori della piccola hanno fatto ricorso ad un avvocato per cercare di ottenere una copertura totale delle spese, anche perché nei prossimi mesi la figlia dovrà sottoporsi ad altri interventi.

