Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 13 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 13 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 13 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata de “La Corrida”. In seconda serata, una nuova puntata di “TV7”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata della fiction “Il cacciatore 2”. In seconda serata, il film “1981 – Indagine a New York”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Presa diretta”, seguita da “Illuminate – Virna Lisi Oltre la bellezza”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento sulla cronaca nera di “Quarto Grado”. Subito dopo, una nuova puntata di “Donnavventura”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Amici di Maria De Filippi”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Trespass”: rapina in casa di una coppia benestante finisce male, quando si scopre che dentro la cassaforte non c’è niente. A seguire, il film “Drive angry”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il “Best of Italia’s Got Talent”.

Stasera in TV, la programmazione di venerdì 13 marzo 2020

Rai 1

21:20 La Corrida

23:30 TV7

Rai 2

21:20 Il cacciatore 2

23:30 1981 – Indagine a New York (film)

Rai 3

21:20 Presa diretta

23:30 Illuminate – Virna Lisi Oltre la bellezza

Rete 4

21:20 Quarto Grado

23:30 Donnavventura

Canale 5

21:20 Amici di Maria De Filippi

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Trespass (film)

23:30 Drive angry (film)

La 7

21:20 Propaganda Live

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi