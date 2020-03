Un epidemiologo mette in guardia da alcune “fake news” sul coronavirus.

Oltre alle mascherine, che possono aiutare a prevenire il contagio, viene spesso detto di dotarsi anche di guanti, in modo tale da evitare il contatto con superfici infette. Ma è davvero così?

Non secondo Pierluigi Lopalco, epidemiologo intervenuto durante il programma “Agorà” in onda sulle reti Rai. Come evidenziato anche dalla testata online Dagospia, Lopalco ha voluto sottolineare che l’utilizzo dei guanti non rallenta in alcun modo il contagio da coronavirus.

“Non servono a nulla, possono essere controproducenti. Le mani posso lavarle, i guanti se si sporcano possono veicolare il contagio – ha detto l’esperto – Meglio lavare spesso le mani”.

“La vitamina C fa il solletico al Coronavirus”

Lopalco ha poi voluto smentire tutte quelle “fake news” che circolano in queste ore, come ad esempio il fatto che l’assunzione di vitamina C possa “allontanare” il virus. “Vitamina C, bevande calde, gargarismi… tutte cose che al Coronavirus fanno il solletico”, ha detto l’epidemiologo durante il programma “Agorà”.

“Chi ha sintomi di malattie respiratorie deve stare a casa, non andare in giro – ha poi aggiunto Lopalco – mettersi una sciarpa sulla bocca quando siamo sul bus serve a poco, perché poi ci si attacca ai sostegni o ci si stropiccia gli occhi”.