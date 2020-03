Coronavirus, Donald Trump fa il tampone e lancia un messaggio all’Italia

Ha rivolto un messaggio agli italiani via Twitter Donald Trump, postando un video delle Frecce Tricolori. Il Presidente ha fatto il tampone per il Covid-19.

Un video con le Frecce Tricolori per mostrare la sua vicinanza all’Italia. Lo ha postato su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accompagnando al video il messaggio, “Gli Stati Uniti amano l’Italia!”. Il filmato mostra l’esibizione delle Frecce sul mare e fa seguito a precedenti dichiarazioni di Trump sul Belpaese rilasciate nel corso di una conferenza stampa: “Siamo in contatto con l’Italia – ha confermato il presidente Usa – è un Paese che noi amiamo, qui ci sono milioni e milioni di persone che hanno le loro origini in Italia. Lavoriamo con loro, hanno un situazione difficile”. Aggiungendo poi che l’Italia “ha deciso di dare un durissimo giro di vite e dovrebbe vedere dei miglioramenti. Ha preso la medicina”.

Trump: “Ho fatto il test per il coronavirus”

Infine Trump ha confermato di essersi sottoposto al tampone per accertare la sua positività o negatività al Covid-19: “Ho fatto il test per il coronavirus”, ha detto spiegando che non vi è ancora il risultato. In attesa di un feedback, a tutti coloro che sono in stretto con il presidente verrà costantemente monitorata la temperatura.