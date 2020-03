Coronavirus: primi casi positivi al Covid-19 a Cerveteri – VIDEO

Nel comune di Cerveteri quattro persone sono risultate positive al tampone del Coronavirus, si tratta dei primi casi di contagio

Ci sono stati i primi casi di contagio di Coronavirus anche a Cerveteri, a rivelare la notizia è stato il Sindaco Alessio Pascucci, il quale ha invitato ancora una volta la gente a stare in casa.

Tra le varie cose, Pascucci ha detto: “Abbiamo appreso dal personale della ASL RM4 di primi casi positivi al COVID-19 nel Comune di Cerveteri. Si tratta di un nucleo familiare di 3 persone conviventi e di un uomo.”

Le persone contagiate in attesa dei risultati dei tamponi erano in quarantena preventiva, non hanno avuto alcun contatto con la popolazione. Le persone che potrebbero aver avuto contatti con loro nei giorni precedenti sono state avvisate, ora si trovano anche loro in isolamento preventivo.

Sara Fonte