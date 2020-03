Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 marzo 2020: i Gemelli devono guardare alla famiglia, il Cancro conta su Venere favorevole

Sabato 14 marzo 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Fine settimana di riflessione. Tu vorresti fare tante cose, e le chiusure forzate non ti piacciono, però questa nostra particolare condizione ti potrebbe permettere di scoprire che esiste anche altro (magari una vita interiore). Presto Venere sarà favorevole al tuo segno;

Toro. Tu sei costruttivo e anche quando ci sono dei problemi sai come andare oltre. Hai un’altra grande qualità: sai affrontare tutto con gran de ironia. Hai un progetto? Saturno sarà dissonante da fine mese e causerà dei ritardi. Non temere, però, perché si parla appunto di ritardi e non di blocchi. Il tuo progetto potrà concretizzarsi entro l’estate;

Gemelli. Potrai contare, a breve, sul lungo transito di Venere. Per te è complicato vivere nei problemi perché in genere il Gemelli verace fugge, cerca di scappare: ora non è così facile farlo. Ci saranno delle opportunità in amore; grazie alla famiglia e ai sentimenti si può superare questo momento di impasse;

Cancro. Cerchi sempre di capire da che parte devi andare. Questi periodo di confusione va avanti dall’anno scorso e ora siamo all’apice della tensione. Nonostante tutto può tornare un punto di riferimento in amore: Venere favorevole ti aiuta. Potresti sentirti stanco di una collaborazione e sei tormentato, anche perché non tutti possono dire basta (anche se vorrebbero).

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Saturno sarà opposto dalla fine del mese. Puoi cadere nella trappola del tradimento per provare nuove esperienze o perché, magari, sei insoddisfatto di una relazione. Adesso, più che in altri momenti, è importante portare pazienza. Le relazioni che nascono con i pianeti opposti spesso si rivelano essere complicazioni;

Vergine. Tu sei determinato. Sei apparentemente timido e riflessivo, ma in verità tu sei sicuro di te e di quello che vuoi. Il 2020 è l’anno della grande liberazione. Per te sarà un grande anno e grazie a un momento di crisi potresti anche capire che non stavi facendo la vita giusta per te, quella che realmente desideri fare. I segni di terra come te devono toccare il fondo per poi risalire;

Bilancia. Se ti senti confuso è normale. Non devi accettare subito tutto quello che ti propongono. Le cose che stai facendo dagli ultimi mesi a questa parte potrebbero essere sbagliate in questo momento. Ci sono tensioni, ma non temere perché da fine mese ci saranno delle rassicurazioni in più. Per te il biglietto da visita è più importante del contenuto? Non sarà il caso di iniziare a pensarla al contrario, smettendo di guardare la forma?

Scorpione. Fase di grandi decisioni. Sei una persona analitica, anche nei confronti di te stesso, ma fai attenzione perché Venere è in opposizione: questo significa che il tuo partner potrebbe non apprezzare le tue critiche. C’è chi ha dei progetti buoni per il futuro, seppur nelle restrizioni in cui ci troviamo attualmente. Chi vive una situazione difficile deve fare, ovviamente, più attenzione.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Tu vai sempre avanti. I cambiamenti di questo periodo sono spiazzanti e fanno emergere difficoltà nel vivere situazioni o rapporti che prima erano “normali”. Il segreto è guardare tutto con positività e cercando di trovare il bicchiere mezzo pieno. Ora potresti pensare di più a te stesso e a quello che vorresti dare nel futuro. Raccomando di essere attenti in amore perché i rapporti non chiari potrebbero entrare in crisi ad aprile;

Capricorno. Sei determinato nelle tue scelte e adesso lo sei più che mai, tanto da tagliare fuori dalla tua vita chi non sarà d’accordo con le tue decisioni. Fino a oggi sei stato accondiscendente, ma ora basta. Nella vita esistono anche delle mezze misure, però a volte tu non lo capisci;

Acquario. Stai vivendo un periodo fatto di tensioni, che comunque durerà ancora per poco perché sta per arrivare la quadratura Saturno-Urano che in astrologia rappresenta i tagli e i cambiamenti di vita. Devi cercare la tranquillità; affrettarsi nel fare delle cose di cui non sei sicuro non è la soluzione giusta. In amore, nei confronti del partner, tu spesso ti ergi a giudice: ecco, ricordo che questo tuo voler giudicare ora potrebbe rivoltartisi contro;

Pesci. Non devi fare il passo più lungo della gamba. Da che parte sta andando il tuo umore? Devi capire anche questo. In passato alcuni disagi potrebbero essere stati causati dalla tua incapacità di dire immediatamente cosa provavi. Le coppie che hanno vissuti disagi simili, o in cui uno nato sotto il segno dei Pesci ha fatto il furbo tenendo in piedi più storie, ora vivono un attimo di indecisione. Forse la verità è venuta a galla. Entro due-tre settimane sarai più sereno per quel che riguarda le questioni personali.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento