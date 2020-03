Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 14 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 14 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 14 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone lo speciale “Soliti Ignoti-Il ritorno”. A seguire, il film “Ogni tuo respiro”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” ed “F.B.I”.

Su Rai 3 va in onda il programma di approfondimento “Sapiens-Un solo pianeta”. In seconda serata, il docureality “Prima dell’alba”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone lo speciale “Stasera Italia weekend”. Subito dopo, il film “Speed 2-Senza limiti”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “C’è posta per te”, seguita da “Speciale Tg5”.

Su Italia 1 va in onda il film “Kung Fu Panda 3”: il perfido Kai, supremo signore della guerra di tutta la Cina, trova il modo di sfuggire al regno degli spiriti dove l’aveva esiliato il suo ex fratello di armi Oogway, ed è intenzionato ad attaccare la valle e distruggere il palazzo di giada per carpire il chi, energia che anima tutte le cose viventi, dei suoi nemici. A seguire, il film d’animazione “Happy Feet 2”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il documentario “Clandestino-Sacra Corona Unita”.

Stasera in TV, la programmazione di sabato 14 marzo 2020

Rai 1

20:35 Soliti Ignoti-Il ritorno

22:00 Ogni tuo respiro (film)

Rai 2

21:20 N.C.I.S

22:30 F.B.I

Rai 3

21:20 Sapiens-Un solo pianeta

23:30 Prima dell’alba

Rete 4

21:20 Speciale-Stasera Italia Weekend

23:30 Speed 2-Senza limiti (film)

Canale 5

21:20 C’è posta per te

00:30 Speciale Tg5

Italia 1

21:20 Kung Fu Pandra 3 (film)

23:30 Happy Feet 2 (film)

La 7

21:20 Atlantide

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi