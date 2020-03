La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 16/03/2020 al 22/03/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per l’Acquario

Acquario. L’amore, al momento, richiede la tua attenzione massima. Ora non devi commettere errori, specialmente se ci sono stati problemi col partner in passato. C’è molta elettricità nell’aria, per cui è meglio cercare di essere cauti. Arriveranno presto delle notizie e delle opportunità per chi ha avviato delle trattative lavorative. Dovrai fare una scelta, forse anche drastica, entro la fine di maggio. Agitate le giornate del fine settimana.

Tre stelle per Ariete, Gemelli, Vergine e Bilancia

Ariete. Questo clima crea ansie e tensioni, e tu non sei del tutto soddisfatto. Manca poco, però: stanno per arrivare delle risposte che attendevi. Potrebbe anche esserci un progetto che è in procinto di partire. Cerca solo di mantenere i nervi saldi tra martedì e mercoledì. Superato questo momento la settimana sarà più tranquilla. In amore sei deciso più che mai a fare chiarezza in un rapporto. Non sei lo stesso Ariete che magari temporeggiava, o era accondiscendente, a febbraio. La primavera porterà recupero e novità, soprattutto per coloro che sono soli. Le coppie che hanno avuto problemi con le loro proprietà potranno vedere la situazione sbloccarsi;

Gemelli. La settimana è buona ma tu sei un po’ scoraggiato. In amore ci sono dei tentennamenti: da un lato (se sei solo) vorresti viverne un nuovo, dall’altro hai paura di quello che potrebbe essere e non ti butti. Prima di domenica, probabilmente, non riuscirai a venirne a capo. Chi deve affrontare dei problemi col partner dovrebbe farlo entro la fine del mese. Opportunità in arrivo per chi cerca delle avventure. Lo stress emotivo che stai vivendo è molto forte e devi cercare di non riversarlo sul tuo lavoro. Non essere pessimista! Giovedì e venerdì possibilità di concretezza. Lunedì cerca di evitare complicazioni;

Vergine. I prossimi sette giorni ti porteranno a vivere delle sensazioni particolari. Potresti fare una scelta di lavoro importante già a inizio settimana. Potrebbe essere il momento giusto anche per rinnovare un accordo. Non farti prendere da inutili ansie, perché è una cosa che spesso ti succede. Fai attenzione perché un rapporto d’amore che stai vivendo potrebbe indebolirsi a causa di una discussione che potrebbe verificarsi a inizio settimana. Marte, Giove, Saturno e Venere sono comunque dalla tua parte. Il fine settimana potrebbero essere dei giorni di test per capire se un rapporto in crisi può funzionare ancora oppure no;

Bilancia. Stai vivendo l’amore con incertezza o come se sia stato condizionato da una scelta o una promessa che hai fatto controvoglia per accontentare il partner. Chi è solo, invece, non riuscito a chiudere del tutto i conti con il suo passato. Fino a mercoledì sarà difficile lavorare per chi deve riannodare i fili di collaborazioni o altre situazioni che si sono interrotte. Potresti fare un incontro particolare. Sii prudente nelle giornate di martedì e mercoledì.

Quattro stelle per Cancro, Toro, Scorpione, Sagittario e Capricorno

Cancro. Settimana che per te potrebbe dimostrarsi importante. Sul lavoro adesso è importante non dare ascolto agli altri, o comunque non ai perditempo, e cercare di recuperare le energie spese. Riesci a recuperare un po’ di denaro. Qualche dubbio in amore ci sarà ancora, a inizio settimana. I pianeti sono dalla tua parte: così, se hai chiuso una storia potresti avere la possibilità di iniziarne una nuova. Chi è solo deve favorire gli incontri e dare retta all’istinto. Domenica potrebbero arrivare delle intuizioni;

Toro. C’è un recupero delle emozioni grazie a Venere favorevole. In qualche storia rimane qualcosa da chiarire, specie se vuoi qualcosa e il tuo partner vuole altro. Il fine settimana ti può portare consiglio, tuttavia l’agitazione non scomparirà. Dovrai, anzi, fare attenzione al ritorno di un/un’ex. Novità, buone idee e opportunità- che potrebbero diventare ancora più importanti nel weekend–dal punto di vista lavorativo. Settimana, nel complesso, di recupero fino a mercoledì. Calo da giovedì;

Scorpione. Va molto meglio rispetto alle difficoltà che hai dovuto affrontare da dicembre, e questo recupero si nota anche nella professione. In amore esistono ancora dei dubbi portati da Venere che è in opposizione. Evita l’ira e le tensioni giovedì e venerdì. Alcuni nati del segno possono ritrovare serenità in poco tempo dopo una crisi; fatto sta che in molti sono stanchi di forzare la mano al destino. Le giornate migliori della tua settimana saranno quelle di mercoledì e giovedì;

Sagittario. Settimana che ti dona forza. Si parte alla grande con la Luna nel segno lunedì. I suoi influssi saranno molto efficaci nel fine settimana. Puoi darti da fare e cercare di vivere qualche emozione in più. Favoriti gli avventurieri e i rapporti con Leone e Bilancia. Occhio alle storie con i Gemelli. Il lavoro potrebbe essere foriero di alcune novità, come una trasferta in una nuova città. Sabato e domenica potrai riflettere in modo proficuo;

Capricorno. La Luna nel segno ti aiuterà tra martedì e mercoledì. Il tuo cielo è dinamico sotto il profilo lavorativo e aiuta specialmente i nati del segno che hanno un lavoro part-time e che vogliono riconfermarlo. Non tirarti indietro. Anche in amore il cielo ti sorride e Venere ti è favorevole. Si possono ricostruire i legami che erano in crisi, mentre le storie che vanno a gonfie vele ora vengono allietate da una novità importante (una nuova casa, un figlio). Chi è solo da troppo tempo ora si sente pronto per ricostruire la propria vita affettiva.

Cinque stelle per Leone e Pesci

Leone. La settimana è buona, soprattutto nelle giornate iniziali, mentre ti anticipo fin da ora che dovrai cercare di essere cauto nella giornata di venerdì. In amore questa Venere non favorevole porta tensioni. Questo significa che adesso tu vuoi mettere alla prova le emozioni e le sensazioni che provi e che vivi. Per le coppie con problemi che vanno avanti da tempo il mese di marzo potrebbe significare rottura definitiva. Niente paura perché se ti allontani da una storia finita presto vivrai una rinascita. Per il lavoro ci sono delle notizie migliori. Tutti, anche le persone che erano contro di te, ora riconosceranno i tuoi meriti. Arriverà un premio, anche di natura finanziaria (ma potrebbe non essere sufficiente a ripagarti della penuria dei mesi precedenti);

Pesci. Buona settimana anche per il segno dei Pesci, che potrà sfruttare una bella intuizione tra martedì e mercoledì. Sul lavoro è vicino un periodo di recupero, fatto di conferme ed emozioni, incontri importanti e cambi di contratto. Mercurio nel segno ti facilita le cose, anche se dovresti evitare di riversare tutte le sue energie sul lavoro: ricorda che esiste anche altro e che esiste l’amore. Non lamentarti, poi, se non trovi qualcuno da amare! Se hai una storia cerca di approfondirla. Se non ce l’hai occhio al passato perché potrebbe rifarsi viva una persona che ti piace.

Maria Mento