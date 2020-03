Coronavirus, la Francia rivela: gli antinfiammatori possono aggravare i sintomi del Covid-19

La Francia, tramite il Ministro della Salute Olivier Véran, ha spiegato quali farmaci possono aggravare il Coronavirus nei pazienti colpiti dal nuovo Covid-19

Sì al paracetamolo, no all’ibuprofene o al cortisone. La Francia ha dato delle indicazioni molto importanti per contrastare il Coronavirus, spiegando che ci sono dei farmaci che anziché contrastare il Covid-19 potrebbero addirittura far peggiorare il decorso della malattia. Tra questi farmaci sconsigliati ci sono dei comuni antinfiammatori ampiamente utilizzati, come Moment e Oki. Tra i farmaci che invece si possono assumere c’è invece la Tachipirina. Ovviamente (ribadirlo è sempre cosa utile) si tratta di farmaci che vanno assunti solo in caso di reale necessità e solo dopo aver consultato il proprio medico curante.

I farmaci da non assumere in caso di Coronavirus, su Twitter il Ministro della Salute francese spiega cosa potrebbe aggravare la condizione clinica dei malati

“Prendere anti-infiammatori (ibuprofène, cortisone…) potrebbe essere un fattore aggravante dell’infezione. In caso di febbre, prendete del paracetamolo. Se siete già sotto anti-infiammatori o in caso di dubbio, chiedete consiglio al vostro medico”.

Così, con un post pubblicato su Twitter, il Ministro della Salute francese Olivier Véran ha dato delle indicazioni importanti sui farmaci che è rischioso assumere in caso di positività al Coronavirus.

In Francia- come riporta Fanpage.it– sono state già prese delle misure atte a contrastare l’uso spropositato di alcuni di questi farmaci, e infatti proprio da gennaio 2020 l’ibuprofene è acquistabile oltralpe soltanto dietro presentazione di apposita ricetta medica. Pare che anche aspirina e paracetamolo siano nocivi per la salute, e questo a prescindere dal Coronavirus: se assunti in grandi quantità possono arrecare danni al fegato.

I farmaci da non assumere in caso di Coronavirus, i farmaci possono nascondere i sintomi ed essere causa del ritardo nella diagnosi

Assumere farmaci non è deleterio perché, come abbiamo appena visto, ce ne sono alcuni che peggiorano i sintomi da Coronavirus. Assumere antiinfiammatori ci mette in pericolo perché i farmaci potrebbero temporaneamente mascherare i sintomi di una patologia seria, che quindi potrebbe così essere diagnosticata in ritardo. E in molti casi una diagnosi tardiva porta a drammatiche conseguenze. Dunque, tutti noi siamo chiamati a fare attenzione e a evitare di tenere comportamenti leggeri da questo punto di vista.

Maria Mento