Coronavirus, l’imbarazzante video di Carla Bruni tra ironie e finti accessi di tosse

Non ci si crede. Al finale soprattutto. Bella e intelligente ma del resto la stessa che, quando la conobbi la prima volta, rifiutò di spegnere la sigaretta dentro la sala degli arazzi di Palazzo Doria Pamphilj https://t.co/rvPclU9g90 — barbara carfagna (@barbaracarfagna) March 15, 2020

La giornalista del tg1 Barbara Carfagna la definisce – nel suo tweet odierno – “bella ed intelligente”.

Sicuramente, Carla Bruni ha mostrato di esssere anche dotata di uno scarso tatto – a giudicare dal video postato proprio dalla Carfagna stamane.

Nel video in questione è possibile vedere la moglie dell’ex premier francese Nicolas Sarkozy dar vita ad un siparietto di piuttosto dubbio gusto con il presidente di LVMH Fashion Group, Sidney Toledano.

Andando a salutarlo durante la settimana della moda parigina (terminata lo scorso 6 marzo, quando in Italia l’emergenza coronavirus iniziava a farsi sentire e le prime vittime veniva mietute) la Bruni non ha potuto fare a meno di dichiarare: “Ma certo, baciamoci, non facciamo gli stupidi! Noi siamo della vecchia generazione! Non abbiamo paura di nulla, non siamo femministe e non abbiamo paura del Coronavirus. NADA!”.

Il tutto, davanti ad una pletora di giornalisti e fotografi.

Ciliegina sulla torta, la Bruni ha poi simulato un accesso di tosse per sfottere chi teme l’emergenza legata al Covid-19.

Un po’ come Diego Costa, ma Diego Costa non è mai stata una Première Dame.