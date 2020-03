Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 15 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 15 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 15 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la miniserie “Bella da morire”: Eva Cantini, Ispettrice di polizia, fa ritorno a Lagonero, sua città natale, per dare una mano alla sorella Rachele, giovane mamma single del piccolo Matteo, che sta attraversando un periodo complicato. Il suo arrivo in commissariato, però, non sarà dei più semplici: Eva dimostra fin da subito di avere un carattere duro e spigoloso e il Questore Festi la accoglie altrettanto bruscamente: i due non potranno che scontrarsi. Quando, poi, Claudio Scuderi si presenta per denunciare la scomparsa della figlia Gioia, aspirante showgirl, Eva sembra essere l’unica a intuire che non si tratta di una semplice sparizione. Eva si occupa esclusivamente di donne scomparse e sa, per esperienza, che non scappano mai volontariamente. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, seguita da “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Presa diretta”. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “L’amore all’improvviso – Larry Crowne”: Larry, 45 anni, capo commesso esemplare di un ipermercato americano, viene licenziato e decide di iscriversi all’università, dove conosce la bellissima professoressa Mercedes. A seguire, “Tutto può succedere”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Rampage – Furia animale”: Davis dovrà salvare il mondo e il suo amico gorilla da mostri distruttivi senza freno. In seconda serata, il film “La mumma-Il ritorno”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel”.

