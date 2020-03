Coronavirus, Conte annuncia: “Approvato il decreto Cura-Italia” – VIDEO

Giuseppe Conte annuncia il decreto Cura-Italia per far fronte all’emergenza Coronavirus

Il consiglio dei ministri oggi 16 marzo 2020 ha approvato il decreto “cura-Italia” con le misure economiche per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Sono previsti aiuti per medici, famiglia, imprese e lavoratori. Si tratta di un sostegno all’economica da 25 miliardi circa e di finanziamenti mobilitati per 350 miliardi.

In Conferenza Stampa Giuseppe Conte ha detto: “Il governo è vicino alle imprese, ai commercianti, ai liberi professionisti, alle famiglie, ai nonni, alle mamme e ai papà che stanno facendo un sacrificio per la salute di tutti.”

Il premier ci ha tenuto a precisare che in futuro ci saranno altri interventi per cercare di risollevare l’economia. Lui stesso ha aggiunto: “Siamo consapevoli che questo decreto non basterà. Ma il governo oggi risponde ‘presente’ e lo farà anche domani.”

E ancora: “Dovremo poi ricostruire il tessuto economico e sociale che uscirà fortemente intaccato da questa emergenza e lo faremo con un piano di ingenti investimenti e con una rapidità che il nostro Paese non ha mai conosciuto prima”.

Verranno quindi stanziati tre miliardi e mezzo alla Sanità e più di 10 miliardi per la tutela del lavoro, in modo tale che i lavoratori non perdano il loro posto di lavoro.

Sara Fonte