Coronavirus, il folle gioco del “Coronavirus Challenge”: lo sconvolgente video pubblicato su TikTok

Dopo le sfide (salutari) lanciate dall’OMS sul corretto lavaggio delle mani e una nuova emoji sull’#HandWashing resa disponibile da Twitter, è sbarcata su TikTok quella che rischia di diventare una pericolosissima “moda”

Siamo in piena pandemia da Coronavirus e l’emergenza si sta allargando a macchia d’olio in tutto il globo terrestre, eppure ci sono ancora persone che non hanno compreso la gravità della situazione. In questo preciso frangente ci riferiamo a un episodio- assolutamente da non emulare – che ha sollevato clamore e sdegno su TikTok, la piattaforma social diventata celebre in pochi mesi tra i giovanissimi. Una giovane ragazza, un’influencer di nome Ava Louise, ha pubblicato un video che incita alla sfida nei confronti del Coronavirus: nel video si vede Ava Louise intenta a leccare la tazza di un water.

Su TikTok la pericolosissima sfida del “Coronavirus Challenge”, l’influencer Ava Louise nella bufera per un video

Si è ripresa con una telecamera e poi ha mandato il suo video in rete, caricandolo sulla piattaforma social TikTok. Forse, sperava di ricevere applausi o di attirare un largo seguito di seguito, anche perché la didascalia con cui ha deciso di accompagnare la registrazione che la ritrae parla di una sfida al Coronavirus. In effetti, con questa stupida quanto irresponsabile mossa, l’influencer Ava Louise (22 anni) è diventata famosa, ma non nel senso più edificante del termine.

Il video che la giovane ha pubblicato è frutto di un mix di incoscienza, ignoranza e sfrontatezza che potrebbe diventare pericoloso nel caso in cui altri giovani decidano di imitarla (cosa da non fare per non nessun motivo). Ma cos’ha fatto esattamente la giovane Ava? La ragazza si è chiusa in bagno e si è ripresa mentre leccava la tazza del water. Quando ha finito ha guardato verso la telecamera e ha sollevato due dita in segno di vittoria.

Un gesto assurdo, che potrebbe anche farla causarle dei problemi di salute. E il problema non è certo il Coronavirus, visti i germi e i batteri che si possono trovare- per quanto puliti e igienizzati– sulle superfici dei sanitari. Un atto di sfida, un “Coronavirus Challenge” che di sfida positiva e costruttiva non ha nulla e che gli internauti, come ora vedremo, non hanno tardato nel condannare.

Su TikTok la pericolosissima sfida del “Coronavirus Challenge”, utenti social schifati dal video

Il video shock condiviso da Ava Louise sembra essere stato girato dal bagno di un aereo. Dal momento in cui è stato caricato su internet, sabato scorso, è stato visto per ben due milioni di volte.

Ci hanno pensato gli stessi utenti del social, con i loro commenti, a evidenziare la stupidità di queste presunte sfide al Coronavirus: si tratta solo di comportamenti che mettono a rischio la salute delle persone.

La 22enne, in risposta agli attacchi, ha dichiarato che il video era parte di un esperimento sociale.

Maria Mento