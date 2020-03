Coronavirus, il racconto di Leonardo Greco: “Questo virus ti spacca da dentro” – VIDEO

Leonardo Greco dopo aver contratto il Coronavirus parla delle dolorose cure affrontate, ecco cosa ha detto su Instagram

Leonardo Greco è tornato a parlare del Coronavirus su Instagram per cercare di sensibilizzare tutti coloro che ad oggi continuano a sottovalutare l’emergenza e ad uscire violando i divieti.

Tramite un video postato su Instagram ha detto: “Voglio cercare di farvi capire che non c’è cura, non c’è vaccino. C’è solo la prevenzione. Questo virus non ti guarda in faccia. Questo virus ti prende e se ti prende bene ti spacca da dentro.”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che non si tratta solo di febbre e tosse. Lui ha avuto la febbre a 39 per 13 giorni, prima del ricovero ha avuto una crisi respiratoria.

Ai fan ha raccontato di aver dovuto affrontare cure dolorose, ci ha tenuto a precisare che con le sue parole non vuole spaventarli, sta solo dicendo la verità.

Ancora una volta ha invitato tutti a rimanere a casa. Greco ha concluso dicendo: “Rimanete a casa per poter uscire domani, sennò un domani non si conteranno più gli aperitivi, si conteranno le persone ammalate e i cari persi. Rimanete a casa, fatelo per voi, fatelo per gli altri, Rimanete a casa.”

Sara Fonte