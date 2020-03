Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 marzo 2020: il Leone deve accontentare se stesso, i Vergine si godono Venere favorevole

Lunedì 16 marzo 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’uomo del segno è insistente in amore, e frettoloso dal punto di vista sentimentale. La donna è più determinata e selettiva. Alcuni rapporti andranno rivisti: si deve scegliere la persona migliore. Ad aprile Venere intrigante;

Toro. Non hai alcun problema nel dire quello che pensi. Sei sincero e questo vale anche in amore. Giove e Veneri sono favorevoli. Devi coltivare un amore o lo devi definire se per troppo tempo è andato avanti in modo non chiaro. Potresti dare un ultimatum alla persona del cuore, se vedi che non cammina col tuo stesso passo. La tendenza a rimandare ti fa correre il rischio di vivere con nervosismo i legami che appunto sono poco chiari;

Gemelli. Devi ritrovare il senso della famiglia e delle relazioni e lo devi fare anche perché, dal prossimo mese e per tanto tempo, Venere favorevole sarà nel tuo segno. In molti improvvisamente capiranno di aver trascurato la vita privata. Non devi aspettare se c’è una storia che ti interessa;

Cancro. Rifletti bene su quello che desideri dalla vita. Adesso sei molto stressato, e anche i nati del segno che l’anno scorso hanno cambiato posizione, lavoro, alla fine non sono stati contenti. Qualcuno può addirittura aver rinunciato a un incarico. Allora: questa situazione di fermo potrebbe darti modo di riflettere sul tuo futuro. Venere favorevole. Chi ha un grande amore, o comunque chi ha fatto una conoscenza negli ultimi due mesi, non resta solo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Devi distinguere quali siano le cose da fare da quelle che vanno rimandate. Saturno in opposizione dalla fine del mese ti crea qualche difficoltà. Vuoi lasciare indietro le persone che non ti meritano e non sopporti i rifiuti: ora devi accontentare te stesso e non fare cose che ti impongono gli altri. Periodo confuso in amore;

Vergine. Sei più disponibile alle relazioni grazie a Venere favorevole. L’uomo del segno è un po’ rigido nelle sue manifestazioni, ma è concreto nelle questioni pratiche. La donna invece è più emotiva. Le persone che hai attorno vivono tensioni? Tu sai come tranquillizzare le persone che ami;

Bilancia. Il momento ti porta ad affrontare la realtà, ma è solo apparenza perché in realtà tu sei preda di molte tensioni. Vorresti sentirti un po’ più al centro dell’attenzione. Marzo terminerà con l’inizio di un transito di Saturno che ti regalerà un recupero. Rifletti in amore onde evitare di compiere un passo frettoloso.

Scorpione. Fatti avanti se provi un sentimento. In amore, in questo periodo, non c’è una serenità totale e devi stare attento a non tirare troppo la corda. Non criticare il partner: magari lo fai in maniera giusta, ma lui potrebbe non apprezzare questo tuo spirito critico, acuito anche dal fatto che è già dalla fine dell’anno scorso che stai poco bene.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. La tua forza sta nel saper guardare al futuro. In un momento complicato come questo riesci ad andare oltre. Chi ha vicino un Sagittario è un privilegiato perché il Sagittario è dinamico e ottimista. Amare per te significa conoscere, ma ad aprile dovrai rivedere delle cose nei sentimenti;

Capricorno. Sei un segno selettivo e spesso l’uomo del segno ha bisogno di ritagliare dei momenti esclusivamente per sé per riflettere sulle cose da fare. Venere è in ottimo aspetto dice che l’amore può essere conquistato facilmente;

Acquario. L’Acquario è un segno stabile ma quando fa una vita troppo ripetitiva da troppo tempo prima o poi sentirà il desiderio di dover cambiare, sia in amore sia sul lavoro. L’Acquario sta per prendere una decisione fino a qualche mese fa impensabile. Non tutto è chiaro, c’è un malessere, delle tensioni: la quadratura tra Saturno e Urano, che sarà determinante nei prossimi mesi, riflette questo stato di cose;

Pesci. Adesso hai bisogno di tranquillità: se hai vicino le persone giuste potrai trovarla. Negli ultimi mesi, probabilmente, hai fatto della confusione in amore. Dipende, ovviamente, dalle singole scelte che ogni Pesci fa nella vita. Ad aprile si dovrà fare una scelta (ad esempio se si hanno doppie relazioni) e le relazioni in crisi rischieranno di più. Dal 3 aprile cresceranno le tensioni. I problemi si potranno risolvere, ma dipenderà molto dalle situazioni.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento