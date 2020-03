Socialità ai tempi del coronavirus: a Livorno nasce la “tombolata di quartiere” – VIDEO

Ha dell’incredibile la qualità e la quantità di risorse che le persone riescono a mettere in campo in momenti di crisi. E come una piccola cosa possa avere un grande valore quando riesce a supportare la gente che affronta un periodo difficile, per tutti.

Sono lunghe le giornate trascorse in casa, tanto più se vi si è costretti in un momento psicologico non facile , dove la paura può prendere il sopravvento, dove l’incertezza regna sovrana.

Ma a Livorno alcuni abitanti hanno trovato modo di portare leggerezza e simpatia nelle lunghe giornate sotto minaccia del coronavirus.

Domenica, con il paese fermo, hanno deciso di dare il via a una tombolata, fatta tra balconi e finestre. Il video dell’originale iniziativa viene dal quartiere Corea ed è stato diffuso su Facebook da Dario Lothbrok Lenzi.

Un iniziativa goliardica che, di questi tempi assume, la connotazione di lodevole.

