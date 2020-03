Il web ai tempi della quarantena: gli italiani stanno raccontando sui social i sentimenti e le sensazioni di queste giornate trascorse forzatamente in casa. Tra post ironici e flash mob, spunta anche il decalogo delle regole per una buona convivenza in famiglia

I ritmi frenetici della vita di tutti i giorni solitamente non ci portano a rimanere in casa per un periodo di tempo molto prolungato, ma da circa una settimana a questa parte (quando è arrivato l’ordine perentorio di uscire dalle proprie abitazioni il meno possibile) gli italiani stanno riscoprendo le gioie e i dolori della convivenza ravvicinata con i propri cari. Sì, anche i dolori, perché essere costretti a stare in casa in un periodo preoccupante come questo può fare insorgere qualche tensione nei rapporti tra i vari inquilini.

Ma niente paura: esistono tante attività in cui cimentarsi per distrarsi, anche se sembra che i social rimangano il passatempo privilegiato di molti. Il web è ora più che mai il vero luogo di incontro degli italiani, alla ricerca (stavolta necessaria e non dettata da una libera scelta) di un’alternativa al per ora vietato contatto fisico. E così, tra post ironici, video divertenti, parodie di canzoni e la nascita del fenomeno Giuseppe Conte come sex symbol (le donne e specialmente le ragazzine si sono scoperte fan del nostro del Presidente del Consiglio), arriva anche il decalogo delle regole da rispettare in casa per una buona convivenza. Firmato: la mamma.

Il decalogo per una buona convivenza durante la quarantena, su internet le 10 regole che i figli devono rispettare

Non sappiamo se sia un decalogo scritto realmente da una mamma e poi fotografato e finito in rete, o se sia stato stilato ad hoc per catturare like e l’attenzione dei followers. Quello che sappiamo è che si tratta di una fotografia che da qualche giorno sta girando sui social, insieme a numerosi meme e video ironici che gli italiani stanno creando e postando. Un po’ per scacciare la noia della quarantena, un po’ nel tentativo di tenere non troppo basso il morale di fronte ai tristi bollettini medici diramati in questi giorni.

“Per una pacifica convivenza. Regole ai tempi del Covid-19”: si intitola così questo “documento” casalingo, redatto in 10 punti, che ci fa un po’ sorridere per la sua tenerezza. Sul foglio A4 vengono spiegate quali regole vadano osservate in casa, dai due figli della coppia in questione, durante la quarantena. In basso a destra un semplice “mamma” indica l’autrice del testo.

Il decalogo per una buona convivenza durante la quarantena, le “difficoltà” delle famiglie con figli

Si continua a fare i compiti (nonostante la chiusura delle scuole), non si cammina scalzi, si sta seduti a tavola in maniera composta e ci si può alzare solo a fine pasto (di tutti), non si urla e non si risponde a mamma e papà (le loro decisioni sono insindacabili). Sono regole che ci raccontano di una quotidianità che continua, a prescindere dal fattore Coronavirus, e che sono capaci di svelarci uno spaccato delle difficoltà che le famiglie con figli si stanno trovando ad affrontare in questo momento.

I genitori si sono trovati a dover tenere- da un giorno all’altro- i figli in casa. La reazione a catena si è presto innescata: i lavoratori hanno dovuto correre ai ripari, cercando qualcuno che si occupasse dei propri figli, e così via. Inoltre, far sì che un bambino non si annoi è una sfida non indifferente. Ed ecco che, tenuto conto anche del forte stress causato dalla situazione generale, molti potrebbero avvertire la necessità di stilare delle regole da seguire simili a quelle contenute in questo decalogo. Per evitare che una convivenza familiare capace di funzionare in tempi “normali” sveli i suoi lati meno piacevoli proprio adesso.

Maria Mento