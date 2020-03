Coronavirus: tra i sintomi c’è la perdita di olfatto e gusto: “Non sappiamo se è reversibile”

Gli esperti che si occupano di studiare l’epidemia di Coronavirus hanno riscontrato la perdita di olfatto e gusto in buona parte dei soggetti colpiti.

Il virologo Hendrik Streeck che conduce indagini a tappeto nella zona di Heinsberg, quella maggiormente colpita dal Coronavirus in Germania, ha notato che la perdita del gusto e dell’olfatto potrebbero essere due sintomi collegati al Covid-19. Lo studioso tedesco ha affermato: “Di quasi tutte le persone infette che abbiamo intervistato, almeno i due terzi hanno riferito di aver perso il senso dell’olfatto e del gusto per più giorni. Questa assenza è così forte che una madre non è stata in grado di percepire l’odore del pannolino sporco del suo bambino. Altri non sentivano più l’odore del loro shampoo e il cibo iniziava a non sapere più di nulla. Non possiamo ancora dire esattamente quando compaiono questi sintomi, ma insorgono subito dopo l’infezione”.

Tali sintomi si presentano in una seconda fare dell’infezione. Inizialmente, infatti, il Coronavirus causa una sintomatologia paragonabile a quella di un influenza: febbre, tosse e difficoltà respiratorie. A confermare l’ipotesi del virologo tedesco ci sono i dati raccolto all’ospedale Sacco di Milano. L’esperto virologo Massimo Galli, ha infatti confermato: “Nei nostri pazienti vediamo frequentemente i sintomi dell’anosmia e della disgeusia”.

Coronavirus: perdita di olfatto e gusto sono transitorie?

Alle annotazioni del collega tedesco, Galli aggiunge il fattore temporale. Se Streeck parla di una perdita temporanea, il virologo italiano fa capire che non c’è modo di sapere se la perdita sia transitoria: “Non sono ancora disponibili dati di osservazione scientifica su questo aspetto, sto parlando di osservazioni personali e del mio team. La perdita di gusto e olfatto può comparire anche in altre infezioni delle vie respiratorie, ma nella Covid-19 sembrerebbe più frequente e grave. Al momento non sappiamo dire se il disturbo sia transitorio, ovvero se con la guarigione la sensibilità possa essere totalmente recuperata. Posso dire con certezza che è un sintomo che compare verso la fine dell’infezione, quando il paziente sta guarendo. Sicuramente non si tratta di un segno iniziale”.