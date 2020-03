Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 marzo 2020: i Bilancia cercano un riferimento, lo Scorpione sta per cambiare vita

Martedì 17 marzo 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Sei preoccupato e la Luna dissonante ci mette del suo. Tu sei energico, forte, proponi, ma quando ti vengono messi dei limiti- come in questo periodo- stai male. Il risultato è che sei ribelle. Potresti ripensarci, non solo su delle questioni pratiche ma anche su quelle sentimentali. Marte è il tuo governatore: in astrologia questo pianeta rappresenta la rabbia, la collera. Cerca di mantenere la calma;

Toro. Sei un segno di terra e uno dei vostri pregi è quello di non abbattervi mai. Riesci a fare grandi cose anche in momenti di evidente difficoltà. Adesso Giove in buono aspetto ti permette di cadere in piedi. Cosa significa questo? Che se magari hai interrotto un progetto ne partirà subito un altro. Saturno diventerà dissonante, per cui subirai dei ritardi, sentirai della fatica, ma verso la metà dell’anno arriverà il successo;

Gemelli. Entro i primi dieci giorni di aprile dovrai decidere quello che andrai a fare nel prossimo futuro. Questo discorso vale anche per l’amore, che ora hanno più spazio grazie a Venere che sta per diventare favorevole. Chi vive situazioni lavorative precarie potrà concludere qualcosa grazie alla positività di Saturno, a tuo favore da fine mese.

Cancro. Sei provato e non bisogna dimenticare che arrivi da un 2019 in cui avevi accumulato già molte tensioni. Saturno da fine mese allenta la sua opposizione, ma questo non risolve i grandi problemi. Prendi questo periodo come una pausa di riflessione che precede una nuova ripartenza.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Occhio alle tensioni che nascono in casa perché adesso è più facile che emergano delle problematiche. A fine mese Saturno opposto ti aiuta a eliminare il superfluo. Anche tu, probabilmente, devi rivedere alcune collaborazioni e, in generale, l’andamento della tua vita;

Vergine. Hai la capacità di concentrare le tue energie su eventi importanti. Sei costruttivo, razionale, e puoi decidere di non seguire più una strada e di prenderne un’altra. Il 2020 è un anno di grandi cambiamenti per te;

Bilancia. Hai bisogno di un punto fermo nella tua vita. Da aprile Venere ti aiuterà. In famiglia e in amore non è tutto chiaro, e nonostante questo devi cercare di essere sereno. In questi giorni tutto è più faticoso e dovresti mettere a tacere le tue tante ansie;

Scorpione. Se hai in mente di concludere un progetto il periodo è ideale. Un cambiamento si profila all’orizzonte, nella tua vita: entro la fine di aprile dovrai eliminare tutti i “rami secchi”. Saturno sarà dissonante e guiderà questi cambiamenti. Forse tu stesso stai capendo che conta di più la sostanza e non l’apparenza. Devi capire la tenuta di rapporti sentimentali che magari, ultimamente, hanno conosciuto delle crisi.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Qualcosa da rivedere nelle relazioni con gli altri c’è. Ora è difficile pensare al futuro ma la tua natura è quella di un ottimista: questo ti aiuta a veder chiaro nelle cose;

Capricorno. Luna e Giove ti aiutano sempre a restare in piedi o a rialzarti. Nei periodi di grande difficoltà tu non solo aiuti te stesso ma riesci ad aiutare anche gli altri. Ora devi dare spazio alle emozioni più vere;

Acquario. Dalla fine di marzo inizia un periodo di novità: ci saranno cambiamenti, tagli, ma anche cose nuove da affrontare. Devi essere coraggioso e non avere paura. Ti raccomando di tenere da parte qualche soldo perché la tua situazione economica va gestita con attenzione. Ad aprile recupererai anche nei sentimenti;

Pesci. Stai vivendo molte emozioni. Quelle che ti arrivano dalla famiglia e dalle persone che ami riescono a farti pesare meno le emozioni negative che arrivano dall’esterno. Questi giorni sono importanti per l’amore, per rivalutarne uno o per parlare se ci sono dei problemi. Occhio perché ad aprile non si recupera e si dice basta per sempre.

Maria Mento