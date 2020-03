Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 17 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 16 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 16 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Ricomincio da noi”: Sandra è una signora borghese che se ne va di casa quando scopre che il marito (con il quale è sposata da 40 anni) ha una relazione con la sua migliore amica. Sandra si rifugia da sua sorella Bif, una sessantenne “alternativa” che vive da sola in un quartiere popolare. Grazie a lei, Sandra scoprirà una curiosa scuola di ballo e soprattutto conoscerà Charlie, un eccentrico restauratore di mobili che vive su una barca. Catapultata in un ambiente per lei insolito, Sandra inizierà una nuova vita. A seguire, il tg della notte.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Pechino Express-Le stagioni dell’Oriente”. In seconda serata, il film “Zeta-Una storia hip hop”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento politico di “cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Ballistic”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, il documentario “Italia viaggio nella bellezza – Vaticano”. A seguire, la rubrica, dedicata al mondo della moda, “X Style”.

Su Italia 1 va in onda il film “Harry Potter e la camera dei segreti”: Harry non ascolta i consigli dell’elfo Dobby e, a bordo della sua macchina volante, si reca col suo amico Ron alla scuola di magia di Hogwarts. Quando arriva all’istituto, scopre che non tutto fila per il verso giusto: infatti, la camera dei segreti è stata riaperta, consentendo a una creatura mostruosa di seminare il caos. Le sue vittime vengono, infatti, trasformate in pietra, e a sventare la minaccia non serve l’aiuto del popolare professor Gilderoy Lockhart. A salvare la situazione dovrà intervenire proprio Harry. In seconda serata, la serie tv “Legacies”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento politico di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il film “Fratelli d’Italia”: un borgataro romano si fa passare per il figlio di una grande famiglia, per poter conquistare una fanciulla dell’alta società. Un dongiovanni di provincia scommette con gli amici che si porterà a letto la procace moglie del principale. E un tifosissimo del Milan è costretto, per rimanere incolume, a fingersi romanista.

Maria Rita Gagliardi