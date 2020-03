Coronavirus, la bufala del lavaggio con acqua e sale. Giulia Grillo (M5S) mette in guardia gli utenti

Sul coronavirus sono state inoltrate molte raccomandazioni dalle fonti ufficiali, e l’invito è di seguire esclusivamente queste indicazioni.

Tuttavia, anche in un momento così delicato per tutta la popolazione mondiale vengono diffuse notizie totalmente fasulle sul virus e su improbabili tecniche per prevenirlo o addirittura sconfiggerlo.

Giulia Grillo, che ha ricoperto il ruolo di Ministro della Salute nel primo governo Conte (in quello attuale c’è Roberto Speranza, ndr), sta pubblicando molti post sui suoi social network per mettere in guardia le persone dalle “fake news” sul coronavirus, che continuano a proliferare sul web.

L’esponente del Movimento 5 Stelle ha pubblicato quest’oggi un post per smentire una delle tante dicerie sul coronavirus.

“Non mandate ai vostri contatti queste fake news”

Stando a quanto diffuso online e tramite le varie piattaforme di messaggistica, il coronavirus può essere eliminato sciacquando la bocca con acqua calda e sale: niente di più falso.

Si tratta, per l’appunto, di un’altra pericolosa fake news, che contribuisce a “generare confusione”, come sottolineato dalla stessa Giulia Grillo. “Interrompete queste catene – scrive l’ex ministro – non inoltrate ai vostri contatti notizie non verificate, ma solo informazioni sicure”.

Tra i commenti al post, sono molti gli utenti che ringraziano Giulia Grillo per aver smentito la bufala, mentre altri si chiedono come sia possibile “credere a queste cose”.