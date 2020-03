Cotto e Mangiato, ricetta 18 Marzo: bocconcini di ricotta

Cosa ci aspetta oggi a Cotto e Mangiato? Tessa continua ad inventarsi gli abbinamenti più gustosi per inventare e proporre ricette ai suoi fan. Oggi ha preparato dei bocconcini di ricotta.

La ricetta

Per quel che concerne gli ingredienti sono:

2 Carote

100 grammi di rucola

200 grammi di ricotta

1 Uovo

15 grammi di Formaggio

15 grammi di farina

Sale

Pepe

Pangrattato

Preparazione

Affettare sottilmente le carote, e aggiungerle alla rucola lavata bene. Da parte in una ciotola preparare ricotta, farina, formaggio sale e pepe e mischiare tutto. Poi aggiungere un uovo, mantecare bene e mettere a riposate in frigo per una mezz’ora. Quando saranno pronti da cuocere, i bocconcini di ricotta vanno impanati in pangrattato e fritti facendo attenzione quando si girano per non romperli.

Una volta dorati in ambedue i lati mettere su carta assorbente e salare. Dunque aggiungere all’insalata e servire in tavola come piatto completo.