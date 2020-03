Jair Bolsonaro sul Coronavirus: “L’Italia è piena di vecchietti, per questo ci sono tanti morti” – VIDEO

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro pensa che in Italia ci sono stati tanti morti per il Coronavirus perché ci sono tanti vecchietti

Jair Bolsonaro, presidente brasiliano, durante un discorso a Brasilia in merito alle misure restrittive adottate dal Governo ha detto: “L’Italia è una città… un Paese pieno di vecchietti, in ogni palazzo ce n’è almeno una coppia, come a Copacabana, per questo motivo ci sono tanti morti…”.

Le parole di Bolsanaro hanno fatto scoppiare molte polemiche, i politici italiani anche commentato quanto detto dal presidente brasiliano.

In risposta alle affermazioni di Bolsanaro, il deputato Pd e membro della commissione Esteri alla Camera Andrea Romano ha detto: “Auguriamo agli amici brasiliani, anche a quelli di una certa età, di non passare mai quello che sta passando l’Italia. Ma pretendiamo che la presidenza brasiliana rispetti l’Italia e la sua sofferenza, astenendosi da affermazioni deliranti e offensive come quelle di Bolsonaro“.

Tantissime sono state le critiche e le polemiche scaturite dalle parole di Bolsanaro, il suo modo di affrontare l’emergenza Coronavirus non sta piacendo a molti.

Sara Fonte