Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 marzo 2020: il Sagittario vive tensioni con gli altri, il Capricorno dice basta

Mercoledì 18 marzo 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La giornata di oggi, complice anche la Luna un po’ tesa, ti impone una pausa di riflessione. Sei limitato nei tuoi movimenti, nella tua voglia di fare, dalla situazione che stiamo vivendo tutti. Ci sono segni zodiacali che si adattano meglio di altri, ma l’Ariete no. Quello che devi fare è cercare di non riversare la tua tensione su quelli che ti stanno accanto. A fine marzo Saturno inizia un transito che potrebbe portare allo sblocco di alcune situazioni. Stringi i denti e sii più comprensivo del solito;

Toro. I progetti che hai in mente di portare avanti sono ritardati. Lo avevo detto in tempi non sospetti: sta per arrivare un Saturno dissonante (dalla fine di marzo) che ti porterà qualche piccolo fastidio. Marzo è stato interessante per le relazioni, ma la situazione sul posto di lavoro sarà più agitata proprio alla fine del mese. Chi ha timore di cambiare per paura di perdere quello che ha già guadagnato deve capire che le trasformazioni non si possono evitare;

Gemelli. Periodo difficile. C’è un conflitto? Un accordo che non si risolve? Dal 23 marzo Saturno correrà in tuo aiuto. I pianeti vanno interpretati nell’ottica di questa grande crisi che stiamo vivendo e che rallenta determinate situazioni. Cerca di essere cauto nelle relazioni interpersonali. Venere entrerà nel segno a breve e quindi ad aprile l’amore sarà favorito;

Cancro. Continua a persistere questo stato di turbamento che vivi da un po’ di tempo. Tu associ il disagio che arriva dalla condizione esterna di questo particolare momento a una condizione di tensione interiore pregressa. Se questa doppia tensione si riversa in famiglia, sulle persone che ami o sulle scelte che devi fare, beh allora ci vuole doppia attenzione.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sei sotto pressione. Il cambiamento che ti porterà Saturno sarà epocale e la quadratura con Urano ti causerà qualche tensione. Le responsabilità, adesso, ti pesano. Entro la fine del mese molti nati del segno potrebbero cambiare ruolo lavorativo. L’amore sarà più vigoroso ad aprile;

Vergine. Sai che ci vuole grinta per affrontare questo periodo. non è detto che sia un disastro o una disfatta. Invece le condizioni esterne potrebbero portarti a fare un passo che desideravi fare da anni e che non riuscivi a fare: lo stress potrebbe, cioè, portarti a sbloccare degli ingranaggi che si erano bloccati nella tua vita. Tu sei rigido, razionale, e spesso questo tuo modo di essere ti condiziona. Tante volte non hai fatto quello che avresti voluto anche semplicemente per rispettare la parola data. Ora l’energia che hai ti consente di andare lontano;

Bilancia. Marzo è stato un mese un po’ negativo per le coppie. Le cose stanno cambiando per chi vuole sposarsi o convivere. Ci sono dei ritardi che tuttavia non saranno duraturi. Il transito di Saturno e la prossima estate (che sarà bellissima) lasciano intuire che andrai avanti nonostante le difficoltà. Sei arrabbiato sul lavoro perché pensi che non ti siano riconosciuti i meriti che ti spetterebbero;

Scorpione. Venere opposta non ha aiutato l’amore, ma ad aprile le stelle saranno più interessanti. Devi agire con cautela. Le giornate che stanno per arrivare saranno difficoltose ma fruttuose dal punto i vista interiore. Quando si resta soli con se stessi ci si parla, ci si scava dentro per capire se c’è qualcosa che non va. Spesso sottovalutiamo le nostre esigenze.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Ci sono delle cose da rivedere nelle relazioni con gli altri. Aprile può portare uno scossone nella vita di coppia di quelle persone che stanno attraversando delle difficoltà amorose. Vista la situazione, magari sei costretto a fare delle cose che prima non avresti fatto o sei più a contatto con persone a cui di solito non stavi molto vicino: questo può portare dei dubbi. I dubbi amorosi vanno risolti entro marzo, visto che ad aprile potrebbe essere tardi;

Capricorno. Sei attento ai dettagli, ma non ti proporre di fare delle cose se poi ci sono delle persone- attorno a te- che fanno come pare a loro. Giove nel segno ti dona il coraggio di dire basta, se necessario. Chi è in crisi deve pensare a dei cambiamenti;

Acquario. Sei stressato, stanco e Saturno sta per arrivare. Alcune collaborazioni salteranno e tu dovrai capire cosa fare. Hai vissuto una crisi? Adesso puoi mettere al bando i pensieri negativi. Spero che tu non abbia fatto il passo più lungo della gamba perché, adesso che ci vedi più chiaro, magari potresti pentirtene;

Pesci. Vuoi essere amato, ma se l’amore non c’è la tua vita diventa in salita. Non sopporti chi gioca con te. Il mese di aprile metterà in discussione dei rapporti d’amore. Già alcune coppie hanno preso una pausa di riflessione a marzo e persino le coppie forti dovranno rivedere alcune scelte.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento