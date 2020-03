Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 18 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 18 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 18 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Assassinio sull’Orient Express”: il detective Poirot indaga su un omicidio avvenuto su un treno. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “X Men 2”: l’Accademia dei Mutanti è attaccata da forze nemiche, ma gli X-Men sono impegnati nella caccia a un mutante assassino che vuole attentare alla vita del Presidente. La notizia dell’assalto provoca una violenta protesta nei confronti dei mutanti da parte dell’opinione pubblica, che li mal sopporta. In questo contesto, sono in molti a chiedere la reintroduzione del Mutant Registration Act: tra i più strenui difensori di questa idea, William Stricker, un militare sospettato di aver condotto esperimenti sui mutanti. In seconda serata, il film “The Core”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone lo speciale “Stasera Italia-Coronavirus”. Subito dopo, il film “Spy Game”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip 4”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Segnali dal futuro”: professore di astrofisica trova lettera scritta da bambina cinquanta anni fa, con le coordinate spazio temporali di dove avverranno enormi catastrofi. Cerca di utilizzare la lettera per salvare le persone. A seguire, il film “Limitless”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata di “Antonino Chef Academy”.

Maria Rita Gagliardi