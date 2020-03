Coronavirus, nessun nuovo caso di contagio in Cina – VIDEO

La pandemia in Cina sembra essere sotto controllo, non ci sono stati nuovi casi di contagio di Coronavirus

Nessun nuovo caso di contagio di Coronavirus in Cina. La diffusione del virus è iniziata a dicembre nella città di Wuhan, ad oggi la pandemia sembra essere sotto controllo.

Negli ultimi 14 giorni non ci sono stati nuovi casi di contagio nemmeno a Hubei, provincia di cui Wuhan è capoluogo. Con i contagi azzerati, nelle aree dove non ci sono infezioni, saranno permesse attività personali.

In Cina la situazione sembra essere quindi sotto controllo, si teme però che possa esserci una nuova ondata di contagi causata dalle persone che tornano dall’estero. In merito a ciò Carrie Lam, amministratrice delegato di Hong Kong, ha detto: “Se non imponiamo misure più severe in questa fase, i nostri precedenti sforzi per prevenire la diffusione della malattia in questi due mesi potrebbero essere completamente sprecati”.

Sara Fonte