Cotto e Mangiato, ricetta 19 Marzo: cordonbleau agli spinaci

Buonissima anche oggi giovedì 19 Marzo, la ricetta proposta da cotto e Mangiato. Tessa Gelisio oggi ha preparato i cordonbleau agli spinaci.

La ricetta del cordonbleau agli spinaci

Per quanto concerne gli ingredienti, essi sono:

1 petto di pollo intero

500 grammi di spinaci

4 fette di formaggio

Pangrattato

Olio

Aglio

Spezie varie

Preparazione

In una padella con olio e aglio soffriggere degli spinaci, salare a piacere e tenere una quindicina di minuti. Prendere il petto intero e dividerlo in due parti, dunque sbatterlo con il batticarne. A questo punto fare una fessura laterale, come se volessimo ottenere una tasca. In questa tasca inserire due fette di formaggio e gli spinaci sopra. Fare lo stesso con entrambe le metà.

In un mixer tritare le spezie e aggiungerle al pangrattato. A questo punto impanare le due tasche, mettere un filo d’olio e adagiarle su una teglia da forno infoderata con della carta. Fare cuocere a 180 gradi una 15ina di minuti per lato. Ed è cotto e mangiato.