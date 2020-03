Gonzalo Higuain lascia l’Italia e fugge in Argentina per il Coronavirus – VIDEO

Per fuggire all’emergenza Coronavirus Gonzalo Higuain ha lasciato l’Italia, il calciatore è andato in Argentina con la sua famiglia

Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, la scorsa notte ha deciso di lasciare l’Italia e recarsi in Argentina per sfuggire dall’emergenza Coronavirus.

I voli continuano ad essere bloccati, per questo il calciatore insieme alla sua famiglia ha organizzato un trasferimento con un jet privato per raggiungere l’Argentina. All’aeroporto Torino Caselle Higuain ha presentato un certificato medico per dimostrare di essere negativo al Coronavirus.

Dopo che Daniele Rugani è risultato positivo al Covid-19, la società aveva imposto ai dipendenti la quarantena, condizione che Higuain ha violato. In aeroporto gli agenti, per accertarsi che il certificato del calciatore fosse vero, hanno contattato la società. Non è però chiaro se la Juventus fosse al corrente della decisione di Higuain di lasciare l’Italia.

Sara Fonte