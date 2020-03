Grande Fratello Vip: Adriana Volpe ha abbandonato il reality – VIDEO

Adriana Volpe è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, l’ex gieffina ha abbandonato volontariamente il reality

Torna ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori Adriana Volpe, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Oggi pomeriggio la Volpe ha deciso di abbandonare di sua spontanea volontà la casa del Grande Fratello Vip. Visibilmente commossa e provata ha comunicato agli altri inquilini di dover tornare a casa perché deve risolvere alcune cose.

Sui profili social ufficiali del reality si legge: “Oggi pomeriggio, giovedì 19 marzo 2020, Adriana Volpe ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali.”

Sono in molti a pensare che l’abbandono do Adriana dipenda dall’emergenza Coronavirus dal momento che nelle ultime ore si era parlato della possibilità che ci fosse un caso di contagio nella sua famiglia. In confessionale, però, il Grande Fratello a Paola e Antonella ha detto che la decisione della Volpe non c’entra con il virus.

Come mai Adriana Volpe ha abbandonato il reality? Non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte