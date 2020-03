Follie social: mamma influencer beve sperma per proteggersi dal coronavirus

Una giovane mamma inglese ritiene che bere sperma ogni giorno le consenta di migliorare le difese immunitarie e proteggersi dal Coronavirus.

Ogni giorno tocca sentire presunte teorie su come ci si difende dal Coronavirus. In alcuni casi ci troviamo dinnanzi a bufale sensazionalistiche per generare malcontento, come quella del farmaco venduto solo in Russia. In altri, invece, ci troviamo dinnanzi a convinzioni, falsi miti o semplice follia. A quest’ultima categoria appartiene la pratica quotidiana di Tracey Kiss, mamma e influencer di 32 anni residente a Aylesbury, Buckinghamshire.

Leggi anche ->Coronavirus, quando l’autoerotismo aiuta il sistema immunitario: una ricerca ci svela tutto

Tramite la sua pagina social, Tracey ha spiegato ai suoi circa 400.000 follower che stava pianificando di bere quotidianamente lo sperma del fidanzato per proteggersi dal Coronavirus. L’influencer non aveva ancora deciso se prenderlo in versione concentrata o se diluirlo nel mezzo di una bevanda salutare, ma di una cosa è certa: “E’ un multivitaminico genuino, è naturale, gratuito è lì a portata di mano. C’è qualsiasi cosa ti necessiti in una dose giornaliera”. Infine la fascinosa Tracey ci tiene a precisare: “E’ veramente una parte normale della mia vita, contiene un sacco di nutrienti, vitamine e minerali”.

Leggi anche ->Coronavirus, Lucia Azzolina: “Non è possibile dare una data per l’apertura delle scuole” – VIDEO

Sperma per proteggersi dal Coronavirus? Ovviamente falso

La soluzione home made, per quanto gradita sicuramente da tutti i fidanzati in giro per il mondo, non ha alcuna base scientifica. La secrezione del membro maschile non ha alcun effetto protettivo sull’organismo umano. A dirlo sono i medici che giudicano le affermazioni della influencer frutto di una semplice “leggenda”. Intervistata dal ‘Daily Star’ a riguardo, la dottoressa Sara Jervis ha dichiarato: “L’idea che bere sperma non ha alcun fondamento scientifico a sostenerla e sinceramente la trovo preoccupante”.