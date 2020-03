Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 marzo 2020: l’Acquario è polemico, i Pesci cercano una nuova quotidianità

Giovedì 19 marzo 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi stai un po’ meglio. Devi cercare di trovare un modo per sfogare l’energia che possiedi. Tu sei governato da Marte, quindi forse il tuo vero problema- in questo momento- è quello di tenere testa alle emozioni interiori che ti attanagliano. Ci vuole attenzione. Magari puoi tornare a essere pi presente nella vita sentimentale delle persone che ti amano. Aprile sarà un mese bello per l’amore;

Toro. Riesci a gestire la paura portata da questo momento storico grazie all’influsso di un Giove favorevole. Tu vai lento ma arrivi allo scopo. Non sempre tutto quello che desideriamo può essere realizzato quindi adesso ti devi dare delle priorità. Che ne dici dell’amore?

Gemelli. Difficile ritrovare il senso della famiglia. Il lavoro è importante ma in questo momento lo sono di più i sentimenti. Devi attivarti per sfruttare questa Venere che sarà molto favorevole ad aprile. Magari devi solo gestire meglio le tue emozioni. I social ti aiutano nella comunicazione, vista la situazione particolare;

Cancro. Probabile che questa situazione ti stia spingendo a riflettere. Puoi conoscere te stesso e puoi pensare alle cose da fare in estate. Devi cercare di bandire gli atteggiamenti contrari all’amore. Saturno è ancora un po’ conflittuale e aggiunge tensioni sul lavoro.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Possiedi una bella forza e non ti abbatti mai. Le cose stanno per cambiare: Saturno sta per andare in opposizione. Ti chiedo di fare attenzione alla famiglia e all’amore. Una Venere molto intrigante alle porte e ti aiuterà ad aprile: la riscossa è dietro l’angolo;

Vergine. Sei uno di quei segni che vivono ora emozioni forti. Ti chiedo solamente di fare attenzione al panico e all’ansia perché in alcune persone nate sotto il segno potrebbe svilupparsi una forma di ipocondria. La giornata di oggi è un po’ sotto tono: risenti molto della tensione che avverti interiormente;

Bilancia. Adesso è il momento di chiederti se hai davvero fatto le scelte giuste nel passato. Spesso, per non scontentare gli altri e per mantenere il quieto vivere, fai delle cose controvoglia o solo per fare contento chi te le chiede. Il periodo porta agitazione, ma tu dovresti cercare di trasformare quello che provi in positività. Saturno sarà attivo da fine mese, Venere è intrigante: puoi recuperare;

Scorpione. Evita qualsiasi tipo di tensione in amore perché Venere è in opposizione. Il momento è critico per le coppie che hanno vissuto problemi importanti. Potresti trasformare questa agitazione che stai vivendo a causa del periodo in agitazione sentimentale. Attenzione.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Quando non ami tu non stai bene, ma devi chiedei se attorno a te ci sono le persone giuste. Da aprile Venere sarà in opposizione e fino a giugno a risentirne saranno i rapporti fragili. Devi affrontare eventuali problemi con il partner, se ci tieni;

Capricorno. Momento di difficoltà anche per te, anche se tu sei il segno del tempo. Pensi che dopo l’isolamento ci sarà un periodo di rinascita. Giove è nel segno e ti aiuta. La cosa pericolosa è fare le cose frettolosamente. L’amore può conoscere una nuova vitalità;

Acquario. Hai bisogno di credere in quello che fai. Sei un segno che va sempre controcorrente, per fortuna o purtroppo. Adesso sei polemico perché non vuoi attenerti alle cose che dicono gli altri ma vorresti fare quello che senti tu. Devi capire se si può fare e soprattutto devi stare attento col denaro;

Pesci. Devi cercare di ricostruire una nuova quotidiana. La chiave di volta, in questo momento particolare, potrebbe essere avere accanto un partner giusto per te. Pensa positivo perché farlo è molto importante. Puoi dare linfa a qualche hobby che magari da tempo trascuravi. Questo è buono per distaccarti un po’ da questa realtà preoccupante, ma non deve portarti ad allontanarti troppo dall’amore: aprile metterà alla prova diversi rapporti.

Maria Mento