Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 19 marzo 2020

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 19 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio di “Don Matteo 12”: il cadavere di una donna viene trovato in casa di Sergio e a scoprirlo è proprio lui. Anna crede nell’innocenza di Sergio , ma il PM Nardi non è del tutto convinto: crede che non sia stato del tutto sincero con Anna e che nasconda qualcosa. Nel frattempo, la Canonica è in subbuglio: il Papa ha proposto a Don Matteo di diventare Cardinale, lasciando per sempre Spoleto e tutti i suoi amici. Per Natalina, Pippo e Nino è un duro colpo: l’unico modo per non farlo partire per Roma è boicottare Don Matteo e metterlo in cattiva luce davanti al Nunzio Apostolico, arrivato a Spoleto per valutare la sua candidatura. E se questo non bastasse?. A seguire, il tg della notte.

Su Rai 2 va in onda il film “Attacco al potere – Olympus has fallen”: Mike Banning è un agente dei servizi segreti che ha perso lavoro ed onore, ritenuto responsabile della morte accidentale della first lady. Quando la Casa Bianca è attaccata da un gruppo di terroristi nord-coreani, Mike si reca di sua spontanea volontà sul posto per dimostrare con i fatti di essere l’unico uomo che può salvare la vita del Presidente ed il futuro della nazione stessa. In seconda serata, una nuova puntata di “Stracult Live Show”.

Su Rai 3 va in onda lo speciale musicale “In arte Mina”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento sull’attualità e la politica “Diritto e rovescio”. A seguire, il film “L’ultima mossa del killer”.

Su Canale 5 va in onda il film “Benvenuti al Nord”: dopo l’esperienza nel piccolo ufficio postale campano di due anni prima, Alberto è ritornato nella sua Milano, dedicandosi esclusivamente al lavoro, tanto che la moglie Silvia ha deciso di lasciarlo. A Castellabate, invece, Mattia ha continuato ad essere ancora più irresponsabile, finendo anche lui per essere mollato dalla moglie Maria, dalla quale ha avuto un figlio. Tuttavia, il campano viene trasferito a Milano e nel capoluogo lombardo Mattia si ritrova catapultato in un universo a lui totalmente estraneo e incomprensibile, fatto di ossessioni per il lavoro, stili di vita all’ultima moda e ansie secessioniste. Toccherà al ritrovato amico Alberto aiutarlo a conoscere meglio la giungla metropolitana. In seconda serata, nuovo appuntamento con “L’intervista”.

Su Italia 1 va in onda il film “King Arthur-Il potere della spada”: quando il padre del piccolo Artù viene assassinato, suo zio Vortigern si impadronisce del trono. Privato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e all’oscuro delle proprie origini, Artù è costretto a sopravvivere nei bassifondi della propria città, fin quando la mitica spada…Subito dopo, il film “Il cavaliere del Santo Graal”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Piazzapulita”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il film “Revenant-Redivivo”: sono gli anni Venti del diciannovesimo secolo. Soldati, esploratori, cacciatori di pelli, mercenari solcano i territori ancora sconosciuti d’America per trarne profitto. Glass è l’uomo che meglio di tutti i suoi compagni di spedizione conosce la terra impervia in cui si sono inoltrati. Il suo compito è riportare la compagnia al forte e tutto ciò che lo preoccupa è proteggere suo figlio, un ragazzo indiano. Lo scontro con un grizzly lo lascia in condizioni prossime alla fine. Il più arrogante della compagnia, Fitzgerald, si offre di restare per dargli sepoltura, ma lo tradisce orribilmente. La volontà di vendicarsi rimetterà in piedi Glass e darà inizio ad un’odissea leggendaria.

Rai 1

21:20 Don Matteo 12

23:30 Tg1

Rai 2

21:20 Attacco al potere – Olympus has fallen (film)

23:30 Stracult Live Show

Rai 3

21:20 In arte Mina

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Diritto e rovescio

23:30 L’ultima mossa del killer (film)

Canale 5

21:20 Benvenuti al Nord (film)

23:30 L’intervista

Italia 1

21:20 King Arthur-Il potere della spada (film)

23:30 Il cavaliere del Santo Graal (film)

La 7

21:20 Piazzapulita

23:30 Tg La7

