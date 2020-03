Se un T-Rex si aggira per le strade: uomo positivo al Covid-19 viola la quarantena e va a gettare l’immondizia. Arrestato

In Spagna un uomo positivo al Covid-19 è andato a gettare l’immondizia e lo ha fatto scendendo in strada dopo essersi travestito da T-Rex

In Spagna un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Murcia per essere uscito di casa, in tempo di quarantena, travestito da T-Rex. L’uomo in questione sarebbe dovuto rimanere in isolamento in quanto positivo al Covid-19 e invece ha indossato il suo costume ed è sceso in strada, pare con l’intento di andare a buttare la spazzatura. Il video della sua bizzarra passeggiata è finito in rete, proprio sull’account Twitter della Polizia: le immagini sono diventate subito virali.

Esce vestito da T-Rex e la Polizia lo arresta, andava a gettare l’immondizia: la rete lo difende

Murcia, Spagna. Con loro grande sorpresa, alcuni degli agenti che pattugliavano la città per far rispettare ai cittadini il divieto di violare la quarantena si sono trovati a dover affrontare una singolarissima situazione. Immaginate le strade vuote, le macchina parcheggiate a bordo strada e un T-Rex di colore marrone che improvvisamente appare- in tutta la sua goffaggine- sul marciapiede.

Il costume, sicuramente adatto per un’apparizione carnascialesca, nascondeva al suo interno un uomo che era già stato dichiarato positivo al Coronavirus. La Polizia lo ha dunque tratto in arresto per non aver rispettato le restrizioni che in questi giorni anche la Spagna si sta dando. Qualche internauta ha però difeso l’uomo, sostenendo che in questo caso gli agenti abbiano agito con troppa durezza. A quanto pare l’uomo stava solamente andando a gettare l’immondizia:

“È andato a buttare la spazzatura. È un’uscita da casa giustificata. Un po’ di umorismo non è una brutta cosa al momento. Ci ha fatto ridere tutti ‘.

Esce vestito da T-Rex e la Polizia lo arresta, la Spagna è quarta al mondo per casi da Covid-19

In Spagna l’emergenza è in crescita: secondo i dati riportati da The Mirror, il Paese iberico è quarto al mondo per numero di contagi (13.910) e ha già dovuto contare 623 morti.

La Polizia ha subito precisato sul suo account Twitter che se ai proprietari di cani è consentito uscire per fare brevi passeggiate che consentano all’animale idi espletare i suoi bisogni, ai dinosauri questo non è permesso. Il loro avviso è stato seguito dall’hashtag #Stayathome. Proprio il giorno prima dell’arresto del sedicente T-Rex la polizia aveva ricordato ai cittadini di non utilizzare gli animali domestici allo scopo di infrangere le regole.

Maria Mento