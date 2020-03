Coronavirus, i nipoti salutano i nonni dietro il vetro: la foto che commuove il web

La foto di due bambini che salutano i nonni attraverso una finestra sta commuovendo il popolo del web.

Gli anziani sembrano seguire il consiglio del governo inglese, scegliendo di chiudersi in casa ed evitare ogni tipo di contatto. Per questo, i giovani nipoti hanno deciso di recarsi alla finestra della loro abitazione, per far loro un saluto.

Chris Page, un meteorologo di un’emittente britannica, ha caricato l’immagine sulla sua pagina Twitter. La foto è stata scattata da uno dei suoi amici. “E’ la cosa più adorabile che ho visto oggi”, ha commentato Page.

Nell’immagine si vedono i nipoti che salutano i nonni, ricambiati dai baci “lanciati” dagli anziani.

Le persone dai 70 anni in su sono molto vulnerabili al coronavirus

Tutti i soggetti che hanno dai 70 anni in su rappresentano la fascia d’età più vulnerabile al coronavirus: per questo motivo, il governo inglese ha chiesto a queste persone di autoisolarsi per 12 settimane, come riportato dal “Mirror”.

Altre misure dovrebbero essere annunciate “nei prossimi giorni”, stando a quanto riferito da un portavoce di Downing Street.

Tra le persone a rischio ci sono soprattutto quelle sottoposte a chemioterapia attiva o radioterapia, specialmente i pazienti affetti da tumori del sangue o del midollo osseo come la leucemia. Inoltre, devono assolutamente evitare il contagio coloro che sono affetti da patologie come fibrosi cistica, asma grave o malattie renali.