Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 marzo 2020: l’Ariete aspetta il transito di Saturno, il Toro non deve isolarsi troppo

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Nel weekend ti servirà qualche momento di distrazione, anche se è difficile nelle condizioni attuali. Ti senti teso. Ad aprile Venere è favorevole: magari un amore può nascere per caso, ad esempio sui social. Chi ha già un amore deve invece rafforzarlo. Saturno inizia un transito importante a fine mese e i nati del segno che dovranno firmare un accordo avranno qualche possibilità in più;

Toro. Il rapporto con gli altri per te è importante, e infatti tornare alla vita casalinga non è difficile. Trovi sempre un qualcosa da fare. Certo, non devi isolarti troppo dalla realtà. Alcuni progetti andranno avanti in estate. Ci sono molti nati del segno che vogliono sposarsi, convivere o semplicemente intavolare un dialogo con una persona di riferimento;

Gemelli. Spero che tu abbia già avuto delle buone notizie perché Saturno inizia un bel transito alla fine di marzo. Anche l’oroscopo deve prendere spunto dalla realtà, ma nonostante le circostanze il tuo torna a essere favorevole. Importantissimo ritrovare l’amore: chi ha vissuto le emozioni in modo superficiale, magari per non avere responsabilità, cambia idea e cambia idea anche chi ha tradito.Hai bisogno di avere una persona vicina;

Cancro. Giornate faticose ma dal 22 marzo Saturno allenta la tua opposizione. Questo significa che potresti dire stop a un progetto o rivederlo. Non ti manca il coraggio e lo vedremo nelle prossime settimane.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Avresti bisogno di pace e serenità ma ora essere sotto pressione è normale. È nei momenti in cui vedi che tutto va male che tu, comunque, tiri fuori il tuo grande coraggio. Ci sono tante persone che confidano in te: la tua capacità di guidare gli altri è innata. Aprile intrigante per i sentimenti;

Vergine. Cambiano le abitudini quotidiane per imposizione dall’esterno e questo può provocare del disorientamento. Ed ecco che entra in gioco- in modo automatico- la tua grande capacità di gestione della vita, la tua e quella degli altri. I Vergine possono finalmente fare ora una scelta che si rimandava da tanto tempo;

Bilancia. Determinati atteggiamenti hanno offeso sul lavoro. Magari qualcuno non ti ha ringraziato a sufficienza per quello che hai fatto. Ricevere un “grazie” per te è importante e se ti manca ci puoi anche stare male;

Scorpione. Le stelle ti consigliano di limitare, oggi, le provocazioni. Come l’Ariete sei governato da Marte e vivi male la situazione che stiamo vivendo. Devi stare attento a non riversare il tuo nervosismo sulle persone che ti stanno attorno. Da tempo sei limitato nei tuoi progetti, ma un cambiamento è in vista.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Tu ami vivere emozioni complesse e diverse. Il nostro senso di libertà è stato ridimensionato dalle condizioni esterne. Devi fare delle scelte chiare in amore. Aprile metterà in discussione dei legami;

Capricorno. Tu riesci a meditare e pensare ai tuoi progetti per il futuro nonostante le cattive notizie che ti arrivano dall’esterno, e questa è una tua caratteristica positiva. La tua mente ha sempre modo di spaziare ampiamente ed è bello pensare a cose nuove;

Acquario. Sei sempre molto turbato. È come se fossi contro tutti. Forse non stai facendo la vita che vorresti, magari ci sono discussioni con i colleghi. Le scelte che fai a livello sentimentale ti premiano solo se sono realistiche e se non fatte quando c’è confusione nella testa. La confusione- non temere- si sta allontanando: Saturno arriva nel segno e questo vuol dire che avrai presto le idee più chiare;

Pesci. Riallacciare rapporti chiusi nel passato? Solo se ne vale la pena. Da ora fino ad aprile tutte le storie difficili rischiano di chiudersi definitivamente. Vuoi avere una persona seria al tuo fianco. Dal punto di vista pratico aprile sarà migliore: non essere pessimista.

