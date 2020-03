Renzi contro un ulteriore stretta sugli italiani: “Finiamola di parlare di quelli che non rispettanno le regole”

Matteo Renzi va contro i proclami di sindaci e governatori che chiedono un’ulteriore stretta come limitazioni a jogging, passeggiate e supermercati.

Da giorni si parla del numero cospicuo di italiani che infrange i divieti imposti per contrastare il Coronavirus. Solo nella prima settimana sono stati in migliaia quelli fermati senza una motivazione valida per uscire di casa e molti di più quelli che lo hanno fatto senza essere multati e denunciati. Per questo motivo molti sindaci stanno optando per la chiusura di parchi e ville ed il governatori di Sicilia e Campania hanno addirittura richiesto l’esercito per le strade.

Dalla Lombardia arrivano richieste di ulteriori strette sul lavoro e sui trasporti. Oltre a vietare jogging e passeggiate, Fontana richiede di chiudere tutte le aziende e le industrie che non si occupano di produrre cibo e materiali sanitari. Si richiede anche un taglio ai treni e alle corse dei mezzi pubblici. Insomma pare che si vada verso l’approvazione di nuove misure restrittive. Intanto sui media e sui social si invitano gli italiani a rispettare le regole al fine di uscire il prima possibile da questa situazione.

Ulteriori misure restrittive, Renzi non è d’accordo: “Gli italiani sono un popolo straordinario”

“Bisogna uscire dal racconto degli italiani che non rispettano le regole. Sicuramente qualcuno ha fatto il furbo ma io vedo un popolo straordinario. Davvero incredibile!”

Che ne pensate delle parole di @matteorenzi?

Ora a #DrittoeRovescio pic.twitter.com/fn3FNTwSIs — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 19, 2020

Non tutti sono d’accordo sulla necessità di nuove misure restrittive. Intervistato su tale possibilità durante la diretta di ‘Dritto e Rovescio‘, Matteo Renzi ha dichiarato: “Bisogna uscire dal racconto degli italiani che non rispettano le regole. Sicuramente qualcuno ha fatto il furbo ma io vedo un popolo straordinario. Davvero incredibile!”. Se è vero che la maggior parte degli italiani ha rispettato le nuove regole di comportamento e anche vero che circa il 40% sembra essersi sottratto. Appare dunque ovvio che s’insista sulla necessità del rispetto delle stesse e si ripeta fino alla nausea che farlo è necessario per il benessere di tutti.