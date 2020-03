Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 20 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 20 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 20 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una puntata, in replica, di “Ulisse-Il piacere della scoperta”. A seguire, nuovo appuntamento con “TV7”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “The Good Doctor”: Shaun non riesce a lasciarsi andare con Carly, per colpa di un fastidioso tatuaggio. Il caso di una paziente gli farà capire che le sue paure derivano da altro. Il dottor Glassman riesce a convincere Shaun ad andare a trovare suo padre sul letto di morte e l’incontro con la famiglia ha dei risvolti inaspettati. In seconda serata, la serie tv “The Resident”.

Su Rai 3 va in onda il film “Passeggeri notturni”: Enrico, speaker di Radiofuturo, intrattiene il pubblico che ogni sera si sintonizza per seguire una trasmissione di grande successo. Enrico è dotato di una voce avvolgente e un carisma notevole. Così, raccoglie le storie di chi chiama in diretta e le trasforma in racconti avvincenti. La telefonata di Sabrina, un’ascoltatrice tanto fedele quanto timida, sconvolge l’essenza del programma. Dopo aver trovato il coraggio di chiamare, Sabrina rivela di essere stata segnata da un dolore profondo che ha marchiato per sempre la sua vita e i suoi rapporti con gli altri. Le conseguenze sulle relazioni interpersonali di Sabrina sono disastrose, ma è proprio grazie all’aiuto di Enrico che lei riesce a dire i primi “no”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento sulla cronaca nera “Quarto Grado”. A seguire, una nuova puntata di “Donnavventura”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del serale di “Amici di Maria De Filippi”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Atomica bionda”: sullo sfondo del Muro di Berlino, con la Guerra Fredda agli sgoccioli, un’esperta agente dell’MI6 britannico viene incaricata di sgominare una pericolosa rete di spionaggio. In seconda serata, il film “DOA: Dead or Alive”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “Cake Star-Pasticcerie in sfida”.

