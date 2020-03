Coronavirus, la madre di Piero Chiambretti non ce l’ha fatta: l’annuncio di Vladimir Luxuria

La mamma di Piero Chiambretti – Felicita – non ce l’ha fatta.

La donna, 84 anni, è morta presso l’ospedale Mauriziano di Torino, dove era ricoverata insieme al figlio: entrambi avevano contratto il coronavirus.

Ad annunciare la dipartita della donna Vladimir Luxuria attraverso un post su Twitter:

La mamma di @PChiambretti non ce l’ha fatta 😢 le mie più sentite condoglianze — vladimir luxuria (@vladiluxuria) March 21, 2020

Sempre Luxuria martedì scorso aveva comunicato il ricovero del presentatore (che ha 63 anni) e della anziana genitrice.

A sua volta aveva parlato della positività al virus di Chiambretti (all’inizio incerta – giacché il primo tampo aveva dato un esito non chiaro, a differenza di quello della madre) la amica Ivan Zanicchi: “Ho saputo che era positivo, mi ha avvertito la produzione Mediaset, ma so che sta abbastanza bene” – aveva dichiarato la Zanicchi, aggiungendo ulteriormente: “Sono disperata per Piero lo stimo immensamente è una persona intelligente, capace e lo adoro. L’importante è che guarisca, il resto non conta, ha anche una bambina piccola”.

Coronavirus, muore la madre di Piero Chiambretti. Il figlio come sta?

In molti si sono interrogati quindi sulle condizioni del noto conduttore aostano.

Qualcuno ha chiesto esplicitamente alla ex parlamentare di Rifondazione Comunista notizie sulle sue condizioni ma la Luxuria non ha dato alcuna informazione in merito: “Non posso rispondere a questa domanda”.

La speranza è che si tratti di sola riservatezza e presto il conduttore – cui vanno le nostre condoglianze – si possa rimettere.