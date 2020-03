Una famiglia cinese lascia in dono le mascherine nelle cassette della posta dei condomini italiani

Un bellissimo gesto solidale da parte della famiglia Wang che da qualche mese si è trasferita a Pavia

Un gesto encomiabile, che in questo momento di profonda difficoltà e d’isolamento vale più di mille parole. L’episodio di solidarietà è avvenuto a Vigevano, in provincia di Pavia, in una palazzina dove vivono all’incirca trenta famiglie. Tutti i condomini di questo palazzo hanno trovato nella propria cassetta delle lettere un plico contenente tre mascherine per famiglia. A donarle è stata la famiglia Wang, da poco trasferitasi in Italia per gestire un ristorante.

Su ogni busta delle frasi di conforto per i condomini

Le mascherine, tuttavia, non sono state l’unica sorpresa ricevuta dagli inquilini del palazzo. I Wang hanno avuto l’idea di riportare delle parole di conforto per i condomini, oltre a una splendida frase tratta dall’opera Nessun dorma di Giacomo Puccini: “Dilegua, oh notte. All’alba vincerò!”. Accanto alla citazione dell’opera compare la scritta “Forza Italia, Forza Cina”. Tutti i residenti hanno apprezzato la solidarietà dimostrata dalla famiglia cinese, pubblicando le foto della busta ricevuta su Twitter e donando loro una bandiera dell’Italia.

Un gesto che vale più di mille parole. Da qualche mese nel mio condominio è venuta ad abitare una famiglia cinese. Stasera in tutte le cassette della posta (più di 20) ci hanno fatto trovare questa busta con tre mascherine. Ne usciremo tutti migliori, ne sono sicuro #coronavirus pic.twitter.com/cyo2dSvMcp — Matteo Zorzoli (@teozorzoli) March 18, 2020

Questa è la cassetta della posta della famiglia Wang dopo che ha regalato mascherine a tutto il condominio (più di 20 appartamenti). Noi l’abbiamo voluta ringraziare portando una bandiera italiana. Dicono che “Andrà tutto bene”, se non ci fidiamo di loro… #coronavirus #Covid19 pic.twitter.com/NxPlrfnX5l — Matteo Zorzoli (@teozorzoli) March 20, 2020

Le mascherine attualmente sono estremamente difficili da reperire, sia dentro che fuori l’ambito ospedaliero. In particolare sono introvabili i modelli FFP2 e le FFP3, gli unici in grado di proteggere realmente dal contagio del virus. In un contesto duro come questo, fatto di paura, incertezza e distanza fisica gli uni dagli altri, un gesto del genere è in grado di riavvicinare i cuori di tutti, dando nuova linfa ai concetti di comunità e di inclusione che, soprattutto nelle grandi città, stanno andando perdendosi.

