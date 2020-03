Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 marzo 2020: i Gemelli devono affidarsi all’amore, il Cancro deve essere ottimista

Sabato 21 marzo 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Cerca di ritrovare la tranquillità che hai perduto. Sei arrabbiato per la chiusura del periodo. Anche sul lavoro possono esserci situazioni un po’ precarie. Saturno, ora dissonante, a breve tornerà attivo. Aprile mese di maggiori certezze e verifiche in amore;

Toro. Vuoi andare avanti e vuoi farlo essendo sicuro di avere le spalle coperte. Non devi gettare la spugna: quello ti ora ti sembra insormontabile sarà superato già da maggio. Puoi programmare scelte che riguardano amore e lavoro in vista dell’estate;

Gemelli. Sei in agitazione perché da ora, ma anche a inizio aprile, si prenderanno scelte importanti per la famiglia. Devi fare chiarezza in amore, senza dimenticare che Venere sarà nel segno ad aprile. Nei prossimi sei mesi vedrai l’amore in maniera diversa. La crisi che stiamo vivendo porta inevitabilmente a una selezione degli eventi che stiamo vivendo, e per molti nati del segno l’amore sarà più importante del lavoro;

Cancro. Cerca di rilassarti. Vivi ancora delle tensioni lavorative che si protraggono già dall’inizio dell’anno. Avere più pianeti opposti porta alla chiusura di alcune situazioni. Chi non le può chiudere lavora con molto stress. Quello che stiamo vivendo aggiunge preoccupazioni in più, ma io ti chiedo di guardare al tuo futuro con ottimismo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Devi recuperare anche tu un po’ di tranquillità. Tra qualche settimana Venere sarà favorevole e questo sarà un punto di forza a tuo favore. Cerca, quindi, di non rovinare tutto perché comunque adesso sei molto teso e hai anche Saturno in opposizione;

Vergine. Sei sempre molto responsabile e proprio per questo adesso potrebbero attribuirti delle mansioni ulteriori. Tu sei un punto di riferimento per tutti. Stai per fare una scelta importante, e a volte è proprio il destino che ci aiuta a prendere certe decisioni, scuotendoci a livello emotivo;

Bilancia. Sei indeciso dall’inizio della settimana. C’è stata una chiusura? Non temere perché presto ci sarà un’apertura e un ruolo importante lo giocherà, da fine mese, il transito di Saturno. Stai vivendo un momento di passaggio. Presto recupererai un atteggiamento positivo anche nei confronti degli altri. Questo non vuol dire che tutti i tuoi dubbi verranno fugati, specialmente in amore;

Scorpione. Sei a un bivio. Questi mesi non sono stati sereni e già dalla fine dell’anno scorso stai attraversando problematiche e tensioni. Non sai quale strada percorrere? Non devi crucciarti per questo motivo, perché non sei il solo in questo momento. Cerca solamente di fare attenzione perché da un lato tu sei governato da Marte, che rappresenta il furore, ma dall’altro sei estremamente emotivo e questo modo di essere spesso ti disturba. Delle cose che hai vissuto di recente, anche sul lavoro, non ti sono andate proprio giù.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Probabilmente un’occasione che ti è capitato di avere è stata rimandata. Ora devi fare attenzione ai problemi di cuore e alle tensioni, che dovrai affrontare con molta calma. Questo succede anche perché Venere, da aprile, sarà polemica. Occhio alle polemiche con il partner: polemiche che ora, vista la vicinanza a cui siamo costretti, potrebbero acuirsi se il rapporto non è sereno;

Capricorno. Se sei più pensieroso del solito è normale, visto anche il periodo. Hai una marcia in più perché meditando progetti grande cose per il futuro. C’è un limite che però riguarda tutti quei nati Capricorno che invece non sono in grado di allontanarsi mentalmente dalle tensioni. Si deve parlare di futuro e la tranquillità serve, appunto, per meglio programmare. La serenità te la devono dare anche le persone che ti stanno vicine, e invece sembra proprio che loro siano preda dell’ansia:

Acquario. Vivi attorniato da tensioni. Attenzione perché è arrivato Saturno nel segno e questo ti costringe a rivedere ulteriormente la tua vita: c’è chi deve fare più attenzione alle spese, chi si impone cambiamenti radicali. Ricorda che puoi fare tutto ma con calma e oculatezza;

Pesci. Vorresti più tenerezza e se non c’è puoi chiederla a gran voce entro la fine del mese. Tutte le difficoltà che non si riescono a superare ora diventeranno più pesanti ad aprile. Non allontanare a priori amicizie e simpatie che possono nascere anche su internet. Hai bisogno di sensazioni speciali. Prova ad andare lontano con la tua fantasia, magari dedicandoti a un hobby (la lettura, la musica). Mi raccomando.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento