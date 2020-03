Si sveglia con due televisori nella camera ma si era dimenticato di averli rubati perché troppo ubriaco

Un uomo del New Mexico ha deciso di riconsegnare la refurtiva rubata di cui non ricordava nulla perché troppo ubriaco

La bizzarra storia arriva da Gallup, una città nella contea di McKinley, nel Nuovo Messico. Un uomo sta affrontando le accuse per aver rubato inconsapevolmente due televisori mentre era totalmente ubriaco. Il ladro smemorato di 24 anni, di nome Sage Aaron Cummins, è stato tratto in arresto la scorsa settimana dopo che si era recato a casa della vittima per restituire i televisori sottratti illegalmente dal domicilio.

Troppo ubriaco per ricordarsi del furto

La polizia di Gallup ha riportato che uno dei suoi agenti stava analizzando il rapporto di un furto con scasso, quando a un certo punto Cummins si è avvicinato per ammettere di essere stato lui l’autore della frode. L’uomo si è giustificato dicendo che era troppo ubriaco quando ha commesso il crimine, al punto da non ricordare assolutamente cosa fosse successo. Il 24enne ha raccontato di ricordare solo il momento in cui ha bussato alla porta per vedere se ci fosse qualcuno in casa, decidendo di entrare nella residenza in questione. Da lì il buco nero: l’uomo afferma di non ricordare assolutamente cosa sia successo dopo quel momento.

Si è accordo della refurtiva la mattina dopo

Come si legge nel rapporto della polizia, Cummins “Si è svegliato alle 8:30 del giorno successivo e ha notato che aveva due televisori nella sua stanza”. Basito dalla presenza di quei due oggetti estranei, ha cercato in ogni modo di ricordare cosa fosse accaduto la notte precedente. Dopo aver ricostruito i pochi e flebili ricordi della nottata brava, ha deciso di voler sistemare le cose e di restituire gli oggetti rubati. Il 24enne è stato arrestato per poi essere rilasciato con un prestito non garantito di 1.500 dollari.

Leggi anche -> Ubriaco entra in casa della vicina per farsi una doccia

Leggi anche -> Si lecca le dita e le passa sul palo: è follia sulla metro, giovane ubriaco arrestato

Leggi anche -> Si addormenta in taxi da ubriaco, ragazzo si risveglia tra le pecore e con un conto di 400 sterline da pagare