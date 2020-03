Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 21 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 21 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 21 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone “Il meglio vi Viva Raiplay”. A seguire, il tg della notte.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” ed “F.B.I”.

Su Rai 3 va in onda il programma di divulgazione “Sapiens-Un solo pianeta”. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento sull’attualità, “Stasera Italia Weekend”. Subito dopo, il film “Psycho”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, “Ciao Darwin 8-Terre desolate”, seguito dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film d’animazione “I Croods”: sopravvivere in piena epoca preistorica alle leggi della natura è l’obiettivo principale del cavernicolo Grug che, dopo l’ennesimo brutto risveglio a causa di un violento terremoto, decide di spostarsi con l’intera famiglia in un’altra parte del mondo, alla ricerca di una nuova casa in un posto più pacifico. Durante la migrazione, in un percorso irto di pericoli, sua figlia Hip si imbatte nel giovane nomade Guy e se ne innamora, creando pieno scompiglio a causa delle idee progressiste del ragazzo, in netto contrasto con la vecchia scuola a cui appartiene Grug. In seconda serata, il film d’animazione “I Flinstones”.

Su La 7 va in onda il film “Indovina chi viene a cena”: Joey ha deciso di sposare il medico di colore John, certa di non trovare difficoltà in famiglia. Il padre di lei, infatti, è un giornalista di tendenze liberali. Ma le convenzioni giocano ancora un certo ruolo: in un primo momento, l’uomo si oppone decisamente. Solo dopo un lungo colloquio con la figlia, si accorgerà del significato razzista della sua scelta e acconsentirà all’unione. Subito dopo, il film “Il visone sulla pelle”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il film “La figlia del generale”: sergente col compito di detective militare e psicologa indagano sull’omicidio della figlia di un generale. A prima vista dal ritrovamento del cadavere, la ragazza sembrerebbe essere stata vittima di stupro.

Maria Rita Gagliardi