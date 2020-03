La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 23/03/2020 al 29/03/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per Bilancia e Scorpione

Bilancia. La settimana non sarà delle migliori e questo significa che dovrai andarci piano, senza esporti troppo. In amore, a poco a poco, stai vedendo che le cose iniziano a sbloccarsi. Cambiamenti e scelte riguarderanno la famiglia e l’amore tra coniugi. Non stancarti soprattutto nella giornata del 25 marzo e cerca di evitare le polemiche. Puoi sperare di cambiare o di sanare delle situazioni di lavoro un po’ traballanti. Ci sono dei piccoli debiti ma anche delle piccole soluzioni che ti fanno pensare in positivo;

Scorpione. La settimana ti invita a non rischiare, specialmente nelle giornate di giovedì e venerdì prossimo. Arrivano, tuttavia, degli spunti da tenere a mente sul lavoro: chiaro che adesso stiamo vivendo una situazione che ci invita più di altre a riflettere. Non essere pessimista perché sarebbe controproducente. In amore ci sono dei dubbi e fino al 3 di aprile Venere rimarrà in opposizione. Chi ha problemi in coppia si è guardato attorno, nel frattempo? La tecnica del chiodo schiaccia chiodo non funziona.

Tre stelle per Toro, Cancro e Sagittario

Toro. Desideri vedere realizzati i progetti che hai in mente, ma per il momento non si può. Puoi, però, pensare a un progetto d’amore da mettere in piedi entro l’estate o vivere le occasioni che ti propone questa Venere favorevole. Chissà che qualcuno non si lasci andare a una nuova emozione. Nel fine settimana ci sarà una grande conferma. Ti hanno promesso delle conferme i un cambiamento sul lavoro? Beh, è possibile che ora ci siano dei ritardi. Sfrutta al meglio la giornata di venerdì;

Cancro. Settimana, questa, in cui sarà utile lasciar parlare il tuo proverbiale intuito (senza esagerare o senza puntare troppo in alto, mi raccomando). Grande vigore dal punto di vista professionale e addirittura qualcuno potrà rinnovare un accordo o ricevere una promessa. Purtroppo si avverte un po’ di stress a livello fisico. In amore, invece, ci sono dei ripensamenti: Giove, il pianeta delle grandi decisioni, rimane opposto. Ci sono ottimi spazi di manovra ma tu non devi intestardirti sulle persone che non mostrano interesse o sulle relazioni con persone già impegnate;

Sagittario. Tu sei bravo ad affrontare i momenti di difficoltà. Magari inizialmente ti abbatti, ma poi tiri fuori una grande forza. Forza che ora mostri di avere anche in amore: con un Acquario o un Ariete possono nascere dei legami importanti. Il blocco che hai attraversato non c’è più e sul lavoro va meglio. Il tuo coraggio ti porterà lontano. Cerca di non strafare nelle giornate più pesanti della settimana, come ad esempio quella di domenica.

Quattro stelle per Ariete, Gemelli, Vergine e Pesci

Ariete. Settimana di buona fortuna, grazie anche alla Luna nel segno che mostrerà la sua massima efficacia nella giornata del 24 marzo. Questa situazione di vicinanza necessaria alla propria famiglia che stiamo vivendo per te potrebbe rivelarsi anche estremamente positiva. Ad aprile potresti recuperare in sentimento o addirittura mettere in cantiere un figlio. Ritardi e cambiamenti sul lavoro. Cerca di non commettere passi falsi e soprattutto di non sprecare il tuo denaro, anche perché l’ultima parte dell’anno sarà in calo. Meglio risparmiare un po’ adesso, insomma;

Gemelli. Le cose migliorano e se non altro adesso riesci ad amministrare meglio il tuo denaro. Le stelle ti premiano sul lavoro e senti dentro te stesso che le cose sono a un passo dalla svolta. Ricorda che i progetti che fai partire adesso ti daranno un buon riscontro nei mesi a venire. In amore le cose andranno presto meglio: il 3 aprile Venere entrerà nel tuo segno. Arriveranno importanti riscontri e le coppie che hanno vissuto una lontananza ora dovranno ritrovare una sintonia. Non si escludono nuovi incontri che potranno diventare importanti, alla lunga;

Vergine. La settimana ti porta a riflettere sul tuo futuro. Fatto sta che ora puoi correre senza paura verso il successo professionale. Non devi avere paura di una novità. Sei fermo ormai da tempo? Ora stai ripensando a come ripartire. In amore devi tagliare i rami secchi e lasciare tutte quelle relazioni che non valgono più. In questo senso ricorda che i mesi di aprile e di agosto ti aiuteranno più di altri a dire chiaramente come la pensi. Venerdì 27 giornata utile per parlare e rivelare come vorresti impostare il tuo rapporto di coppia;

Pesci. Riesci a recuperare energia. I primi giorni di aprile saranno i migliori. La resa dei conti si sta avvicinando in amore: è giunto il momento di chiarire, finalmente, tutto quello che non va. Il rischio dei mancanti chiarimenti è quello di scatenare polemiche o- nel peggiore dei casi- di rovinare una storia. Le stelle ti indicano di essere prudente. la situazione attuale non è delle migliori neppure sotto il profilo lavorativo. Cerca di non scoraggiarti e di ricordare che sei migliore di tanti altri.

Cinque stelle per Leone, Capricorno e Acquario

Leone. Sei forte e puoi fare delle proposte interessanti verso metà settimana. Sul lavoro avverti un disagio:pensi che gli altri non riconoscano a dovere il gran lavoro che hai fatto. Ti senti costretto a fare delle cose che non vuoi? Questo dipende anche dall’opposizione di Marte, a cui presto si aggiungerà anche quella di Saturno. Ti consiglio di fare particolare attenzione al denaro. L’amore è un po’ sottotono e con tutto quello che sta accadendo è anche normale che sia così. Le vicende personali si mescolano a quelle amorose, ingenerando indecisione. Sei comunque un vincitore e molto interessante sarà la giornata del 25 marzo;

Capricorno. Giove è nel tuo segno. Nel corso delle ultime settimane potresti aver vissuto degli incontri sentimentali importanti. Le stelle ti premiano e ti aiutano grazie agli influssi positivi di Venere, che si va ad unire al buon aspetto di Giove. Alcuni nati del segno sono arrivati a una svolta di coppia importante (matrimonio, convivenza), ma non temere: quello che non è possibile fare andare avanti in porto sarà comunque fattibile entro la metà dell’anno. Miglioramenti lavorativi per le persone che hanno una professione indipendente. C’è anche la possibilità di risolvere presto delle dispute legali. Anche le piccole idee potranno rivelarsi importanti;

Acquario. I prossimi sette giorni saranno positivi per te. Il picco massimo è previsto per metà settimana, mentre nella giornata di venerdì ti consiglio di non distrarti. Sul lavoro, nonostante i blocchi delle ultime settimane, hai già in mente delle soluzioni che sul lungo periodo si riveleranno vincenti. In amore puoi ulteriormente suggellare un’unione che va avanti da tempo. Il momento di fare scelte per la vita è arrivato. Marte è nel tuo cielo e ti aiuta donandoti passionalità e desiderio di vivere al massimo la coppia.

