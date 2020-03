Una madre scopre che la figlia è imparentata con lo sposo e si rifiuta di pagare il matrimonio

Una mamma ha scoperto, ricostruendo il loro albero genealogico, che la figlia era in procinto di sposare un lontano parente

Tutto andava per il verso giusto, la cerimonia era organizzata nel dettaglio e la sposa aveva acquistato il suo amato abito. A un certo punto, però, qualcosa non è andata per il verso giusto. La madre della sposa ha infatti scoperto che la figlia stava per sposare un lontano parente della famiglia.

L’albero genealogico ha fatto emergere la verità

La notizia è comparsa fuori grazie al post pubblicato dalla madre su reddit, nel quale la mamma ha raccontato di essere venuta a conoscenza, dopo aver fatto ricerche sul suo albero genealogico, che sua figlia e lo sposo sono in realtà lontani cugini, per la precisione di quinto grado. Sconvolta dalla notizia appresa, la madre ha deciso di non sostenere più economicamente il matrimonio della figlia. La donna ha spiegato: “Mia figlia sta pianificando di sposarsi molto presto. Tuttavia, la scorsa settimana ho scoperto, facendo ricerche sul nostro albero genealogico, che il fidanzato di mia figlia è suo quinto cugino. Inizialmente non sapevo come darle questa notizia, ma alla fine diversi giorni fa ho deciso di farlo. Apparentemente mia figlia ha continuato a pensare che il suo futuro marito fosse perfetto e che lo avrebbe comunque sposato – e ha continuato – “Le ho detto che non approvo questo matrimonio e che anche se inizialmente ho accettato di pagare, non le darò i soldi se deciderà di andare avanti comunque”.

La reazione della figlia alla decisione della madre

A seguito della decisione della madre, che assieme alla figlia hanno deciso di rimanere anonime, ha avuto luogo una grande lotta fra le due, che si è conclusa con la drastica presa di posizione della figlia di tagliarsi fuori dalla vita della madre, che ha interpellato gli utenti di reddit sulla scelta di non sostenere più, né economicamente né moralmente, la figlia.

Il web non ha condiviso la scelta di boicottare il matrimonio

Secondo la stragrande maggioranza delle risposte, la donna si sarebbe dovuta comportare in modo diverso, non impedendo alla figlia di poter sposare l’uomo della sua vita. Uno degli utenti ha scritto: “Il quinto cugino non è un incesto. Qualora dovessero avere un bambino, questo non subirebbe effetti negativi. È abbastanza lontano dalla famiglia diretta da non essere strano”. Per altri ancora, invece, è stata solo una scusa perché la madre, molto probabilmente, non gradiva a prescindere il fidanzato della figlia.

Leggi anche -> Donna “ruba” il marito alla figlia, la storia di Lauren Wall e del suo viaggio di nozze da incubo

Leggi anche -> Picchia le figlie e le obbliga a sposarsi con i cugini per 12.000 euro. Bosniaco arrestato