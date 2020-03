Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 22 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 22 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 22 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “Bella da morire”. A seguire, nuovo appuntamento con “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, seguita da “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il film “The Post”: convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia, Daniel Ellsberg, economista e uomo del Pentagono, divulga, nel 197,1 una parte dei documenti di un rapporto segreto, 7000 pagine che dettagliano l’implicazione militare e politica degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam. Un’implicazione ostinata e contraria alla retorica ufficiale di quattro presidenti. E’ il “New York Times” il primo a rivelare l’affaire, poi impedito a proseguire la pubblicazione da un’ingiunzione della corte suprema. Il Washington Post rimette mano ai documenti e rilancia, grazie al coraggio del suo editore, Katharine Graham e del suo direttore, Ben Bradlee. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “What Women Want”: scapolone con figlia adolescente entra in crisi, quando la ambita posizione in azienda viene affidata ad una donna. Una mattina, dopo un “elettrizzante” incidente la sera prima, si sveglia con la capacità di sentire i pensieri delle donne. Subito dopo, il film “Un piano perfetto”.

Su Italia 1 va in onda il film “Jack Reacher – Punto di non ritorno”: Susan Turner, maggiore dell’esercito che dirige la vecchia unità investigativa di Jack Reacher, viene arrestata con l’accusa di spionaggio. Reacher, consapevole della sua innocenza, deve aiutarla a uscire di prigione e scoprire la verità dietro una grande cospirazione del governo per proteggere i loro nomi e salvare le loro vite. Fuggitivo dalla legge, Reacher scopre un potenziale segreto del suo passato che potrebbe cambiare la sua vita per sempre. A seguire, la serie tv “The Mandalorian”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel”.

