Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 marzo 2020: il Leone lotta contro le persone ambigue, i Vergine devono fare chiarezza nei sentimenti

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Stai cercando di mantenere la calma. Non è semplice ma ci sono delle buone notizie in arrivo: delle comunicazioni importanti. Saturno è valido nei tuoi confronti e questo mi fa ben sperare sulla primavera inoltrata. Cosa vuol dire? Che molto probabilmente i progetti a cui hai pensato sono soltanto rimandati. Cerca solamente di avere un po’ di pazienza;

Toro. Ti senti stanco e malinconico, ma la cosa bella di te è che da un momento all’altro- all’improvviso- riesci a recuperare le tue forze. Oggi e domani pensieri un po’ in stallo. Fai attenzione in amore;

Gemelli. Devi occuparti di sistemare delle situazioni rimaste in sospeso. Ci sono delle tensioni e forse ti devi anche occupare di un famigliare che ora ha dei problemi. Dalla tua parte agisce Saturno, che ha iniziato un bel transito. Ti sarà possibile ritrovare una strada che si era interrotta nel passato;

Cancro. L’amore ti salva dall’agitazione o comunque sia tu credi molto in questo. Questo periodo difficile va a complicare un quadro astrale già complicato dall’opposizione di Saturno. Sei sotto stress dagli inizi dell’anno e devi fare attenzione.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il periodo difficile che hai vissuto in tema di sentimenti sembra essere stato messo da parte. Forse è giunto il momento di cambiare, di sottoporre a qualche revisione i legami di famiglia. Devi avere un briciolo di prudenza in più, anche se stai andando incontro a un periodo di grande forza. Sul lavoro te la cavi alla grande ma attorno a te ci sono persone poco chiare nei tuoi confronti e questo ti fa arrabbiare: tu vorresti chiarezza;

Vergine. Hai sempre una marcia in più. In questo periodo potrebbero capitarti due cose: cambiare la tua vita in modo radicale, perché non ce la fai più ad andare avanti con la vita di prima, oppure superare delle tensioni che vivi e andare avanti su questa strada. Non ti impegnare troppo nella vita pratica perché devi dedicarti anche all’amore. Le relazioni a distanza sono più complicate in questo periodo e da aprile ci vorrà maggiore chiarezza, soprattutto se si vive una doppia storia;

Bilancia. L’amore può trionfare nella tua vita. Le incertezze di questo periodo, oltre all’ambiente esterno, riguardano la tua forma fisica. Stai patendo molto lo stress. Sei vulnerabile rispetto alle piccole attenzioni che magari non ricevi nella misura che vorresti. Sei deluso da certe persone che non pensavi potessero essere così indelicate nei tuoi riguardi;

Scorpione. Devi rivalutare delle cose importanti ma prima del 12 aprile sarà complicato giungere a un accordo. Problemi, incomprensioni: forse non riesci a dimenticare un passato non proprio felice. Dal punto di vista psico-fisico dalla fine dell’anno scorso bisogna dire che tutto è in salita. Hai bisogno di relax, ma c’è una buona notizia: da aprile Venere non sarà più opposta.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Devi cercare di capire con chi sta il tuo cuore, e anche se sei amato e se desideri amare. Si deve fare molto attenzione all’amore. Magari adesso stai più a contatto con una persona che è stata ambigua nei tuoi confronti e o che ti ha mentito, e questo ti porta qualche dubbio in più. Se ci sono fraintendimenti o tensioni nei rapporti con gli altri questa situazione ti può costare cara;

Capricorno. Se ti interessa qualcuno entro pochi giorni tutto può mettersi a tuo favore, così come può andare bene ai nati del segno che vogliano rivalutare un sentimento. L’amore è favorito. Non è il caso di rivangare il passato. Devi pensare al futuro. Giove in transito nel tuo segno ti porterà presto solidità;

Acquario. Ti senti un po’ malinconico ed è normale. Devi mantenere la calma. Aprile ti porterà qualcosa in più, anche se adesso è la stabilità che viene a mancare. Nelle relazioni con gli altri e d’amore ci sono allarmismo, tensioni. Non sollevare polemiche. Saturno ti invita a chiudere quello che non va più;

Pesci. Devi essere prudente in amore perché probabilmente stanno iniziando a pesare le verità che non sono state dette a tempo debito. Adesso la verità potrebbe arrivare tutta all’improvviso. Dal 20 di marzo fino alla fine del mese meglio, dunque, che tu risolva queste situazioni: ricordo che aprile ti metterà di fronte a un dentro o fuori definitivo in amore. Questo momento di revisione dei rapporti durerà fino a giugno. Bisogna anche di capire che rapporto sentimentale vivi perché un conto è l’oroscopo personale e un altro conto è quello mondiale. I rapporti in crisi da tempo sono quelli a rischio, ma anche le coppie più solide devono fare attenzione a non portare nel legame le tensioni che arrivano dall’esterno.

