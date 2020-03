Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 23 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 23 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 23 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “La concessione del telefono – C’era una volta Vigata”: Pippo Genuardi, nato a Vigata il 3 settembre 1856, è un commerciante di legnami. Ma sia chiaro: quella non è la sua occupazione maggiore, anzi, potremmo dire che il suo vero talento è quello di cacciarsi nei guai. Spiantato, ironico, amante delle donne e della tecnologia, Pippo sembrerebbe aver messo la testa a posto sposando Taninè Schilirò, figlia dell’uomo più ricco di Vigàta, ma il nostro protagonista è appunto un uomo che in realtà non si accontenta mai. E così, spedendo tre lettere al Prefetto Marascianno (un napoletano paranoico e complottista), mette in moto un meccanismo che lo porterà a trovarsi sotto due fuochi incrociati. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda, in replica, lo show “Stasera tutto è possibile”. In seconda serata, il film “The Startup-Accendi il tuo futuro”.

Su Rai 3 va in onda il programma musicale “In arte Mina”. Subito dopo, una nuova puntata di “Commissari sulle tracce del male”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento “Stasera Italia Speciale”. A seguire, lo speciale “Mina Ieri&Oggi”.

Su Canale 5 va in onda il film “La vita è una cosa meravigliosa”: le storie di un poliziotto, di un bancario e di un medico. Il poliziotto scopre che la sua fidanzata fa la escort, mentre il bancario è sempre ricattato dai politici che gli chiedono favori finanziari. In seconda serata, il film “I laureati”.

Su Italia 1 va in onda il film “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”: appena giunto a Hogwarts per il terzo anno di corso, Harry scopre che il pericoloso assassino Sirius Black è fuggito dalla prigione di Azkaban, dove sono rinchiusi i maghi malvagi, e si è messo sulle sue tracce. E stavolta Harry non può contare nemmeno sugli amici più cari, poichè fra loro si nasconde un traditore. Subito dopo, la serie tv “Legacies”.

Su La 7 va in onda “Speciale Tg La7-La trincea in corsia”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata di “Alessandro Borghese 4 ristoranti”.

